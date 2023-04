Zum 50. Todestag von Pablo Picasso „Willig, gefügig und genügsam hatten Frauen für den Künstler zu sein“

Es gibt wohl kaum einen Künstler, der die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts so entscheidend prägte wie Pablo Picasso. Die Werke des 1881 in Spanien geborenen und am 8. April 1973 in Südfrankreich verstorbenen Malers begründeten nicht nur neue Stilrichtungen wie den Kubismus. Sie lösten regelrechte Revolten aus und führten die Kunst der Moderne in neue, ungeahnte Bahnen. Sein 1907 vollendetes Werk „Les Demoiselles d’Avignon“ war nicht weniger als ein Schockerlebnis für seine Zeitgenossen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden