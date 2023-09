Zur Planung des Deutsch-Polnischen Hauses Wissensvertiefung

Am vergangenen Dienstag hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Eckpunkte eines in Berlin geplanten Deutsch-Polnischen Hauses vorgestellt. Unter dem Motto „Gedenken – Begegnen – Verstehen“ soll es das Wissen über die Beziehungen zu unserem Nachbarland vertiefen und an die polnischen Opfer der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnern.