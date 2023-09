Kunst-Influencerin Tayla Camp Wunsch nach Kontext

Dass Schwarze Menschen in historischer Kunst nur als versklavte Menschen zu sehen seien, dem Argument widersetzt sich Tayla Camp vehement. „Lasst uns diese dummen Argumente in 2020 lassen“, schreibt sie auf Instagram und zeigt auf ihrem Account ein Video mit vielen Fotos Schwarzer Menschen in Gemälden, und erklärt, wer die Personen sind.

„Wenn ich in eine traditionelle europäische Sammlung gehe, dann suche ich nach Gemälden mit Schwarzen Menschen, zum Beispiel in Darstellungen der Heiligen Drei Könige oder in bevölkerungsreichen Stadtszenen“, erzählt sie. „Und wenn ich sie finde, dann freue ich mich total und versuche, mehr über sie herauszufinden.“ Wie sie in die Sammlung kamen, wer sie sind, was ihre Geschichte ist. Viele Museen seien in den letzten Jahren besser darin geworden, auf Infotafeln oder online aufzuklären, aber viele schafften es nicht, diesen Kontext bereitzustellen. „Ich wünschte, es gäbe mehr Information dazu.“

Rund 15.000 folgen Talya Camp auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Account nimmt sie es selbst in die Hand. Das verfolgen inzwischen fast 15.000 Menschen. „Kunstgeschichte-Influencerin“ zu werden, sei aber nicht ihre Intention gewesen. „Ich startete den Instagram-Account nach Abschluss des Geschichtsstudiums. Zum einen, um selbst mehr über Kunstgeschichte zu lernen, zum anderen, weil ich es mochte, auf lockere Art und Weise über Kunst zu reden.“ Im Studium habe sie viel wissenschaftlich schreiben müssen.

Zur Ausstellung „Is it no more beautiful than that?“, Camp Space, Brunnenstraße 22, Berlin-Mitte, kuratiert von Tayla Camp, mit Werken von Skai und Roxanne Krumm. Noch bis 2.10.2023

Was Museen oft erfolglos versuchen, schafft sie mit großer Selbstverständlichkeit. Tayla Camp verwendet auch mal Umgangssprache, scheut nicht davor zurück, ihre eigene Meinung kundzutun. Vermutlich läuft es auf ihrem Kanal deshalb so gut, weil Instagram weder Eintritt kostet, wie im Museum, noch Vorwissen verlangt. Wie in vielen hochkulturellen Räumen muss man auch im Museum wissen, wie man sich im bewegt, was man gut finden sollte und was nicht (beziehungsweise wo man anerkennend nicken und wo man die Augenbraue hochziehen sollte).

An dieser Stelle klinkt Tayla Camp sich ein, mit wenigen Zeichen unter quadratischen Fotos: Sie kritisiert Pablo Picasso, weil er den Einfluss afrikanischen Kunsthandwerks auf seine Kunst leugnete. Dabei sind sich Forschende einig, dass der Künstler afrikanische Masken zum Vorbild seiner „Demoiselles d'Avignon“ nahm. Oder sie redet über Valerie Solanas, die Frau, die versuchte, Andy Warhol zu ermorden. Und zwischendurch liefert sie in einfacher Sprache verfasste Bildanalysen.

Zur Art Week hat sie eine eigene Pop-Up-Galerie eröffnet. Camp Space soll eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler:innen of Colour sein. Die Ausstellung heißt „Is It No More Beautiful Than That?“ und zeigt Werke der Künstlerinnen Skai und Roxanne Krumm. Mit den Künstlerinnen verbindet Camp eine enge Freundinnenschaft. Sie lernten sich durch eine „Art Girls Instagram“-Gruppe kennen. Tayla Camp durfte die Entstehung der Kunstwerke für die Ausstellung eng begleiten.

Auf Instagram kann man verfolgen, wie sie zu dritt Zeit verbringen, die Ausstellung vorbereiten. Das ist sympathisch und passt zum Zeitgeist. Auf TikTok trendet gerade alles mit dem Präfix „Girl“: „Girl-Dinner“, „Girl-Math“, „Girl’s-Girl“. Unter diesen Hashtags versammeln sich weiblichen Identitäten im Internet. Ein „Girl’s-Girl“ ist ein Mädchen oder eine Frau, die solidarisch ist mit anderen Mädchen und Frauen zeigt. Diesen Eindruck bekommt man auch von Camp, Skai und Krumm. Sie sind „Girl’s-Girls“. In der männlich dominierten Kunstwelt unterstützen sie einander.

„Ich interessiere mich für Geschichten, die sich um meine geteilten Erfahrungswelten drehen“, sagt Camp. „Also Kunst von Menschen, die sich als Frauen oder als People of Colour identifizieren. Das mag einen Teil der Bevölkerung ausschließen. Aber deren Geschichten werden schon woanders erzählt“.

Camp Space ist nur ein Pop-Up, aber sie hofft, bald eine dauerhafte Galerie öffnen zu können. Um unterrepräsentierte Geschichten zu erzählen. „Das ist der Plan“, lacht sie.