Die Rechercheorganisation Correctiv ist wegen ihrer Recherchen über CumEx-Geschäfte offenbar in das Visier der Staatsanwaltschaft Hamburg geraten. Die Behörde ermittelt nach Angaben von Correctiv wegen des Verdachts der Anstiftung zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gegen Correctiv-Chefredakteur Oliver Schröm. Zusammen mit 18 Medienpartnern wurden im Oktober unter Leitung von Schröm Recherchen zu den CumEx-Files veröffentlicht und damit den größten Steuerraubzug Europas aufgedeckt: 12 EU-Staaten wurden mit CumEx- und ähnlichen Aktiengeschäften - wie berichtet - um mindestens 55 Milliarden Euro erleichtert. Experten sehen in den CumEx-Geschäften "den größten Steuerraub in der Geschichte Europas".

Bei "Cum-Ex" ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragsteuer mit Hilfe ihrer Bank mindestens zwei Mal erstatten. Dabei wurde zudem mit Leerverkäufen gearbeitet. Käufer und Verkäufer vereinbaren bei diesem Trick den Erwerb einer Aktie, bevor sie sich der Käufer an der Börse besorgt. Lange Zeit galten CumEx-Geschäfte als legaler Steuertrick, inzwischen werden sie überwiegend als Steuerhinterziehung gewertet. Noch fehlt eine höchstrichterliche Klärung über die juristische Bewertung dieses Finanztricks.

Strafübernahmeersuchen der Schweiz

Nach Angaben von Correctiv wurde jetzt bekannt, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Schröms CumEx-Recherchen schon vor Monaten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete und einen mutmaßlichen Informanten vernehmen ließ. Dem sei ein „Strafübernahmeersuchen“ der Staatsanwaltschaft Zürich vorausgegangen, die seit geraumer Zeit gegen Schröm wegen des Vorwurfs “Wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Wirtschaftsspionage) und Verletzung des Geschäftsgeheimnisses” ermittelt. Wegen der Ermittlungen in Hamburg drohen Schröm im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine empfindliche Geldstrafe. Das Recherchezentrum Correctiv finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, privaten Spenden und Zuwendungen von Stiftungen. Schröm ist seit Mitte 2017 Chefredakteur der journalistischen Organisation.

An den CumEx-Recherchen von Correctiv waren aus Deutschland die "Zeit", "Zeit Online", das ARD-Magazin "Panorama" und NDR Info beteiligt. Es wurden mehr als 180.000 Seiten vertraulicher Akten sowie Unterlagen parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, interne Gutachten von Banken und Kanzleien, Kundenkarteien, Handelsbücher und E-Mails ausgewertet.

Im Bundestag wird derzeit an einem umstrittenen Gesetzgebungsverfahren gearbeitet: einem neuen Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), wobei es sich um die Umsetzung einer EU-Richtlinie handelt. Der Entwurf wird an diesem Mittwoch im Rechtsausschuss des Bundestages diskutiert.