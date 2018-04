Die Aktion wirkt beinahe wie eine Verzweiflungstat. Am Mittwoch lobte Carsten Maschmeyer, Ex-AWD-Chef und Ober-Investor der Sat-1-Gründershow „Start up!“, via Twitter für den bissigsten Kommentar über ihn und seine Sendung 10.000 Euro Preisgeld aus – wohl um das Interesse an der Sendung zu verbessern. Die vor zwei Wochen gestartete Show leidet unter miserablen Zuschauerzahlen. Die Premierensendung kam noch auf 1,1 Millionen Zuschauer, Folge zwei sackte auf 730.000 Zuschauer ab. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen die zweite Ausgabe sogar nur 470.000 Zuschauer.

Der Versuch, den Quotenverfall durch den Aufruf zum Maschmeyer-Bashing zu stoppen, verfing jedoch nicht. Die absolute Zuschauerzahl sank in Folge drei noch einmal um 80.000 auf 650.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar nur noch 400.000. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe fiel damit von 8,3 Prozent zur Premiere über 5,5 Prozent zur zweiten Folge auf nun 4,3 Prozent – und liegt damit weit unter dem Senderschnitt, der im März in dieser Zielgruppe 8,5 Prozent betrug.

Kreativ-fiese Beiträge gesucht

„Freue mich schon auf #StartUpSat 1- und eure kreativ-fiesen Beiträge zu mir und der Sendung“, hatte der Selfmade-Investor über seinen Account @maschmeyer erklärt. „Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir“, hatte Maschmeyer am Mittwochmittag – also wenige Stunden vor der dritten Folge – mitgeteilt und später noch extra darauf hingewiesen, die Plätze drei bis zehn im persönlichen Bashing-Ranking mit 1000 Euro zu honorieren.

Der Sender betonte, dass „der Aufruf unter dem Hashtag #RoastCM von Maschmeyers persönlichem Account kommt, nicht von Sat 1“, wie eine Sprecherin von Sat 1 dem Tagesspiegel sagte.

Bis Donnerstagmittag hatte Maschmeyer nicht bekannt gegeben, welcher Tweet nach seiner Meinung der bissigste war. Hier eine kleine Auswahl: "Hey @maschmeyer woher wissen wir ob sie über einen Witz lachen wenn sie aufgerundet nur einen Gesichtsausdruck haben", lautete eine Tweet. "Diese Sendung gucken echt nur Leute die beim Durchzappen gestorben sind, als sie bei Sat1 waren..", ein anderer. "Vermutlich gibt es sowieso nur ne Anzeige und keine Kohle", heißt es bei einem weiteren Twitter.

Die Schlappe für Maschmeyer fällt umso stärker aus, weil der Selfmade-Investor im Zentrum der Sat-1-Show steht. In der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ sitzen neben Maschmeyer noch Ralf Dümmel, Judith Williams, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl in der Investoren-Jury. Maschmeyers Sat-1-Sendung ist nach dem Muster von Donald Trumps Show „The Apprentice“ aufgebaut. Der hat erfolglose Kandidaten mit den Worten „You’re fired“ nach Hause geschickt. Noch heißt es bei Sat 1 allerdings, dass man an „Start up!“ glaube.