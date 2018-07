Der Bundesgerichtshof hat am Donnerstag erstmals nach Änderung des Telemediengesetzes mit der darin enthaltenen Abschaffung der sogenannten Störerhaftung über die Haftung bei einem Urheberrechts-Missbrauch über einen öffentlichen Wlan-Hotspot geurteilt. Demnach haftet der Betreiber eines solchen öffentlichen Wlan-Netzes, der zudem einen Zugangspunkt zum anonymen Tor-Netz betrieben hat, "nicht als Störer für von Dritten über seinen Internetanschluss im Wege des Filesharings begangene Urheberrechtsverletzungen" und kann nicht auf Unterlassung verklagt werden. Allerdings hat der Inhaber der verletzten Urheberrechte - in diesem Fall der Rechteinhaber des Computerspiels "Dead Island" einen so genannten Sperranspruch, mit dem durch technische Vorkehrungen verhindert wird, dass es zu neuerlichen Urheberrechtsverletzungen kommt.

Mit dem Urteil hat der Bundesgerichtshof die seit Oktober 2017 geltenden Änderungen des Telemediengesetzes inklusive der gelockerten Störerhaftung bestätigt. In Bezug auf den Unterlassungsanspruch hat es damit die Urteile von Landgericht und Oberlandesgericht aufgehoben und das Verfahren an die Vorinstanzen zurückverwiesen. Die Abmahnkosten muss der Betreiber des Wlan-Hotspots dennoch zahlen, da er nach dem zur Zeit des Urheberrechtsmissbrauchs geltendem Recht durchaus gehaftet hat. So habe er sein Wlan nicht entsprechend gesichert. Auch habe er versäumt, diesen Missbrauch durch technische Vorkehrungen zu unterbinden. Mit dem Europarecht sei das neue Telemediengesetz vereinbar, erklärten die Richter, weil den geschädigten Firmen immer noch die Möglichkeit bleibe, den WLAN-Betreiber gerichtlich zur Sperrung bestimmter Inhalte zu verpflichten. Damit seien ihre Urheberrechte ausreichend geschützt.

Was wird aus dem Tor-Netz?

Das Urteil hat mittelbar auch eine Bedeutung für das so genannten Tor-Netz, das einerseits ein Zugangspunkt zum Darknet ist, andererseits als anonymer Zugang zum Internet für Journalisten und Oppositionelle in Unterdrückungsstaaten dient. Der Beklagte im Rechtsstreit um "Dead Island" hatte einen so genannten Exit-Node im Tor-Netzwerk betrieben. Das Tor-Netz besteht aus einer Vielzahl von zufällig hintereinander geschalteten Servern. Internet-Anfragen über das Tor-Netz können so nicht bis zum einzelnen Nutzer nachverfolgt werden, die dadurch anonym bleiben. Die Exit-Nodes bilden den Übergang vom anonymen zum konventionellen Internet und sind mit ihrer Internet-Adresse sichtbar. Das BGH-Urteil schränkt den Spielraum der Exit-Node-Betreiber wegen des Sperranspruchs zwar ein, macht den Betrieb jedoch nicht unmöglich.