Was sind die beliebtesten Videos der deutschen Youtube-Nutzer? Welcher Tweet wurde weltweit am häufigsten geliked? Das verraten die Jahrescharts, die Youtube und Twitter am Mittwoch veröffentlichten. Das populärste Nicht-Musik-Video produzierte in diesem Jahr mit 6,6 Millionen Aufrufen Bibi Claßen von Bibis Beauty Palace. Das erfolgreichste Musikvideo wurde 60 Millionen Mal aufgerufen und kommt vom Frankfurter Rapper Olexesh. Auch im Kurznachrichtendienst Twitter gewann ein musikalischer Beitrag: In einem kurzen Clip tanzt ein Mitglied der südkoreanischen Band BTS auf der Straße – er wurde knapp 1,7 Millionen Mal geliked.

Auf Platz zwei der erfolgreichsten Twitter-Beiträge folgt der frühere US-Präsident Barack Obama mit einem Tweet, in dem er die #MarchForOurLives-Bewegung unterstützt. Die Massenproteste vor allem jüngerer Menschen gegen Waffengewalt sind eine Antwort auf die Schulmassaker in den USA. Der drittbeliebteste Beitrag des Jahres ist ein rührendes Hundevideo.

Der bisher populärste Beitrag insgesamt ist weiterhin ein Anti-Rassismus-Appell von Obama. Der Eintrag vom August 2017 mit einem Zitat des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, der in diesem Jahr starb, kommt auf mehr als 4,5 Millionen Likes.

Die beliebtesten Beiträge von Tweets aus Deutschland wurden nicht ausgewertet, dafür eine Reihe anderer Kategorien. So sind die am häufigsten genutzten Hashtags aus dem Bereich Nachrichten hierzulande #WM2018 vor #HambacherForst und #Maaßen.

Der am häufigsten genannte deutsche Twitter-User ist Norman alias @deinTherapeut. Der 25-Jährige hatte Dank eines Such-Tweets, den er an Weihnachten 2017 veröffentlichte, Anfang diesen Jahres seinen obdachlosen Vater wiedergetroffen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Moderator Jan Böhmermann und Cartoonist Ralph Ruthe.

Bei Youtube sind die Top Ten klar geprägt vom deutschen Hip Hop. So findet sich der Berliner Rapper Capital Bra gleich fünf Mal in der Liste der zehn meistgeschauten Videos.

Der Spitzenreiter bei den Musik-Videos, Olexesh, ist begeistert, dass 60 Millionen Menschen in Deutschland seinen Clip „Magisch feat. Edin“ auf Youtube gesehen haben. „Das ist verrückt, der Song läuft echt überall“, sagte der 30-Jährige. Er sehe sich eher als Straßenrapper und habe den Song ursprünglich gar nicht machen wollen. Überzeugt habe ihn aber auch der Drehort Hongkong. „So weit weg bin ich vorher noch nie gewesen.“

Ebenfalls beliebt war dieses Jahr ein Sportschau-Clip zur Fußball-WM-Partie Deutschland-Schweden (2:1) mit dem Siegestreffer von Toni Kroos.

Und welche Tagesspiegel-Inhalte haben die Youtube und Twitter-Nutzer in diesem Jahr besonders interessiert? Ganz so viele Klicks wie für Bibi Claßen und Olexesh kommen hier zwar nicht zusammen, aber in der eigenen Tagesspiegel-Statistik gibt es durchaus eigenen Hits. Bei Twitter hat die Nutzer ein Tweet zum Zirkeltag am meisten interessiert. Am 5. Februar war die Berliner Mauer genauso lange weg, wie sie vorher da war. Zu diesem Anlass passt der Tweet: „10.316 Tage mit und ohne Mauer“. Er wurde 584.147 Mal angesehen und 2073 Mal geliked.

Bei YouTube hat ein Tagesspiegel-Video von einer kurdischen Demo in Berlin die meisten Nutzer interessiert. Rund 500 Menschen demonstrierten vor der türkischen Botschaft gegen den Angriff auf das nordsyrische Afrin.

Zwischen den Demonstranten flogen Flaschen. Die Aufnahme wurde 30.925 Mal angesehen. (mit dpa)