Herr Bergmann, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Leider kommt man an diesem Kerl nicht vorbei. Es vergeht fast kein Tag, an dem man nicht fassungslos den Kopf schüttelt über die nächste Unglaublichkeit, über den nächsten Irrsinn, der aus dem Mund dieses Mannes kommt. Warum gibt es Menschen, die auf diesen offensichtlich kranken Mann aus dem Weißen Haus reinfallen, ihm zujubeln und, noch schlimmer, ihm glauben? Aber immer mit der Ruhe: In allem, was passiert, liegt eine Chance, zu wachsen. Wir müssen auch im eigenen Land, im eigenen Umfeld, immer wieder gegen allzu einfache Antworten auf durchaus schwierige Fragen ankämpfen.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Jenseits von allem politischen Irrsinn freue ich mich sehr über die neue Serie „Homecoming“ mit Julia Roberts, zu sehen bei Amazon. Wobei sie natürlich mit ihrem Thema der Therapie von US-Kriegsveteranen mit posttraumatischen Belastungsstörungen alles andere als unpolitisch ist. Sam Esmail ( „Mr. Robot“) schafft es erneut, mit einem wunderbaren Schauspielerensemble, sehr atmosphärisch und stilsicher einen Thriller zu erzählen, der bei der großen Flut von neuen Serien sehr angenehm immer wieder für Momente von Irritationen sorgt. Das ist mitunter durchaus befremdlich, doch vor allem faszinierend und spannend.

Ihre Lieblingswebsite?

Ich bin regelmäßig auf der Seite von Sea Shepherd. Nachdem ich über viele Jahre alle Folgen von „Whale Wars“ gesehen habe, verfolge ich weiterhin auch im Internet, mit welcher Leidenschaft und welchem Mut diese Umweltaktivisten sich jeden Tag immer wieder aufs Neue der Ausbeutung des marinen Lebensraumes entgegenschmeißen.

Tim Bergmann, Schauspieler („Der Taunuskrimi“ im ZDF). Am 11. Dezember ist Bergmann in dem Kimi „Zersetzt“auf Sat 1 zu sehen.