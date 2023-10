100 Jahre türkischer Nationalismus Atatürk war nicht progressiv und die Republik Türkei nie modern

Die Republik Türkei wird 100 Jahre alt. Der Nationalfeiertag wird jedes Jahr ausgiebig zelebriert, doch in diesem Jahr lohnt es sich, den runden Geburtstag zum Anlass zu nehmen, um über die schwere Geburt und die jahrzehntelangen Nachwehen der Republik zu sprechen.

Denn so sehr die Türkische Republik als moderne Republik verklärt wird, die als demokratischer Staat das Osmanische Reich ablöste, das Frauenwahlrecht einführte und Religion und Staat trennte, so viele blinde Flecken gibt es doch beim Blick auf die moderne Türkei.

Bereits in den 1930er und 1940er Jahren verfolgte Gründervater Mustafa Kemal Atatürk eine rigorose Türkisierungspolitik, die es den Minderheiten unmöglich machte, ihre Sprache, Kultur und Traditionen zu bewahren. In dieser Zeit wurden Pontosgriechen, Armenier und andere Minderheiten verfolgt und aus ihrer Heimat vertrieben. Und auch für den sogenannten Kurdenkonflikt, der nicht erst mit der Gründung der verbotenen Arbeiterpartei PKK entstanden ist, wurde fleißig die Saat gelegt.

Nationalismus als Staatsdoktrin

Bereits unter Atatürk wurde die kurdische Kultur und Sprache unterdrückt, kurdische Dörfer unter Kriegsrecht gestellt und die Begriffe „Kurden“ und „Kurdistan“ offiziell verboten. Obwohl das Verbot der kurdischen Sprache 1991 aufgehoben wurde, kämpfen die Kurden bis heute um die Anerkennung ihrer Muttersprache in den Schulen, selbst im kurdischen Gebiet der Osttürkei.

Eine solche Assimilationspolitik macht langfristig etwas mit den Minderheiten, der Nationalismus als Staatsdoktrin wiederum etwas mit der Mehrheit im Land.

Die Sprachen der Minderheiten sind vom Aussterben bedroht, einige sind bereits ausgestorben. Sie kämpfen um kulturelle Anerkennung. Erleben strukturellen Rassismus. Werden in den Köpfen ihrer Nachbarn und Freunde zu Feindbildern. Die Mehrheitsgesellschaft in der Türkei hingegen sieht ihren Nationalstolz als identitätsstiftend an. Ein Nationalstolz, der hundert Jahre Unterdrückung zementiert.

„Glücklich ist, wer sich Türke nennen darf“

Es ist kein Zufall, dass der Ausspruch „Ne mutlu Türküm diyene“ (Glücklich ist, wer sich Türke nennen darf) bis heute als harmloser, oft sogar ehrenhafter Ausdruck eines als legitim vermittelten Nationalstolzes gilt. In der türkischen Republik war nie Platz für Minderheiten, nicht in einem einzigen Jahr ihres hundertjährigen Bestehens.

Die weit verbreitete Geschichtsklitterung in Bezug auf die Türkische Republik lässt den Eindruck entstehen, dass die Assimilierungspolitik lediglich dem Aufbau des türkischen Nationalstaates gedient habe. Sie war vielmehr ein Vehikel zur gewaltsamen Unterordnung von Minderheitengruppen unter die staatlich verordnete türkische Identität. Die türkische Republik wurde in einer ethnisch und religiös so heterogenen Region gegründet, dass Völkermord und Vertreibung nur die logische Folge einer radikalen Homogenisierung waren.

Hundert Jahre also, die gefeiert werden als etwas, das Demokratie und Modernität in eine Region gebracht haben soll, deren seit Jahrhunderten dort lebende Bevölkerung in dieser Zeit die dunkelsten Kapitel ihrer Geschichte erlebt hat. Hundert Jahre, die den Kurden ihre Sprache, den Pontosgriechen ihre Wurzeln, den Aleviten ihre religiöse Identität genommen haben und das kollektive Gedächtnis der Armenier mit dem Trauma eines bis heute geleugneten Völkermordes geprägt haben.

Mehr Kritik und Aufmerksamkeit in Deutschland nötig

Hundert Jahre Republik in der Türkei sollten auch in Deutschland ein Anstoß sein, die politische Untätigkeit der Bundesregierung gegenüber rechtsextremen Gruppierungen wie den Grauen Wölfen kritisch zu hinterfragen. Oder der Unwille, die Militärpolitik des NATO-Partners genauer unter die Lupe zu nehmen. Was macht die Türkei etwa derzeit im kurdisch bewohnten Nordosten Syriens?

Dort wurden vor wenigen Wochen 80 Prozent der zivilen Infrastruktur durch türkische Drohnenangriffe zerstört. Wasser- und Stromversorgung, Krankenhäuser und Schulen sind direkt betroffen. Die NATO schweigt, die EU tut es ihr gleich. Dabei ist nichts, was im Mittleren Osten passiert, isoliert von Europa – oder von Deutschland.

Was im Nordosten Syriens oder im kurdischen Osten der Türkei geschieht, interessiert bei uns nur wenige. Dabei blickt Deutschland auf eine traditionelle Allianz seit dem Osmanischen Reich zurück und hat auch die moderne Türkei bis dato stets in ihren Kriegsverbrechen geschützt.

Atatürk als vermeintlicher Heilsbringer greift zu kurz

Es scheint also, dass das kritische Verständnis hierzulande nicht über einen einfachen politischen Dualismus zwischen den „guten“ Sozialdemokraten der CHP und den „bösen“ der AKP hinausgeht.

In dieser Einfachheit kommt Atatürk gut weg, obwohl er für Völkermorde verantwortlich ist. Im Gegensatz dazu wird die AKP nicht als Partei gleichen rassistischen Ursprungs wahrgenommen, sondern als Deformation des eigentlich ja so Fortschrittlichen deklassiert.

Dass die gesamte politische Landschaft der Republik auf nationalistischen Pfeilern ruht, die ihrerseits Völkermord, Foltergefängnisse, Sprachverbote und Kriegsverbrechen tragen, wäre zu kurz gegriffen. Und nichts davon ist aufgearbeitet worden, ja nicht einmal anerkannt.

Viel bequemer ist es, gleich an der ersten Ecke zu verharren, dort, wo die naive, vielleicht wohlwollende, auf jeden Fall aber ignorante Vorstellung einer intern intakten und ethnisch, kulturell und sprachlich homogenen türkischen Gemeinschaft herrscht. Schon ein Gang durch Stadtteile wie Kreuzberg dürfte dieses Bild ins Wanken bringen.

Dort, wo sich in der hippen Multikulti-Idylle eben auch die Grauen Wölfe mit ihren Teestuben und Vereinen tummeln, an denen Armenier oder Kurden täglich vorbei müssen. Um die Ecke denken ist bekanntlich anstrengend. Aber das ist das Mindeste, um ein solches Jubiläum gebührend zu feiern.