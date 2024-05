75 Jahre Grundgesetz – da fehlt doch was! Kultur muss ein Staatsziel sein

75 Jahre – und zur Feier des Grundgesetzes kommt diese Forderung: Der Deutsche Kulturrat, Spitzenverband der Bundeskulturverbände, appelliert an die Abgeordneten des Bundestages, jetzt daran zu denken, das Staatsziel Kultur in die Verfassung hineinzuschreiben. Recht hat er. Zumal es überfällig ist.

Schon im Jahr 2005 hatte die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ im Parlament die Ergänzung des Grundgesetzes empfohlen. Der Wunsch wurde immer wieder einmal bekräftigt. Und es sprach so viel dafür, dass ein Staatsziel in den Koalitionsvertrag der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP aufgenommen wurde. Das war kein Versehen!

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er wünscht sich einen kulturvollen Staat.

Die Legislaturperiode ist noch nicht zu Ende, will heißen: Da geht noch was. Kultur ist ja auch nicht irgendwas. Kultur trägt bei zur Pflege des Geistes und der staatlichen Verfassung, alles in der Worte zweifacher Bedeutung – im Geiste der Kultur.

Kultur macht uns Menschen aus

Zumal sich die Bundesrepublik als eine Folge der Aufklärung verstehen kann: Sie ist auch deshalb Rechts-, Sozial- und Kulturstaat geworden. Dem entspräche dann der hinzugefügte Satz: „Der Staat schützt und fördert die Kultur.“ Er fehlt.

Zugegeben, Kultur erscheint als Begriff schillernd. Vielfalt aber ist vor allem logischer Teil von Kultur; immer da, wo Menschen, Künstler, tätig werden und ihren Umgang mit der Welt dokumentieren.

Und nach dem berühmten Max Weber wird dann aus Kunst, Musik und allem in ihren Variationen das „selbst gesponnene Bedeutungsgewebe“ des Menschen. Kurz: Kultur macht uns Menschen aus.

So gesehen wird alles Kultur, vom Grunde her. Sagen wir nicht auch gerne, dass diese oder jene „Kultur haben“? Frei nach Immanuel Kant, unserem Vordenker der Aufklärung, sind Menschen mit Kultur Endzweck der Natur.

Wie wir das schaffen? Indem wir miteinander reden, uns mitteilen, teilnehmen, gemeinsam machen. Wie es auch dem Ursprung des Wortes Kultur entspricht. Es kommt aus dem Lateinischen und meint: pflegen, urbar machen, ausbilden.

Das passt. Unser Bild von einem kulturvollen Staat würde jetzt pflegen, würde den Anspruch noch besser herausbilden, wenn sich für das Staatsziel eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag fände.

Oder wie der Präsident des Kulturrates, Professor Christian Höppner, sagt: „Kultur ist ein übergeordnetes Staatsziel und die Grundlage unseres Zusammenlebens.“ Das ist doch wohl Grundlage genug für eine Ergänzung im Grundgesetz.