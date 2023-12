AfD-Sieg in Pirna Die CDU hat kläglich versagt – aber nicht nur sie

Ein Dammbruch ist da – schwappt bald eine braune Welle übers Land? Nicht nur über ein Bundesland, nein, über die ganze Bundesrepublik? In Tim Lochner hat die AfD jetzt erstmals einen Oberbürgermeister – er ist in Pirna in Sachsen gewählt worden.

Der 53-Jährige, ein Tischler. Der weiß buchstäblich, wo gehobelt wird. Er hatte schon einmal kandidiert, beim vergangenen Mal, und danach nicht aufgegeben.

Alle hätten gewarnt sein können. Alle, die guten Willens sind; willens, die AfD zu bekämpfen. Diese Partei, die in Sachsen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Dass Lochner ihr nicht angehört, ändert an dieser Sache nichts. Immerhin sitzt er für die AfD im Stadtrat; er weiß, was er da für wen tut.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er wünscht sich endlich: Klare Kante gegen die Rechtsaußen.

Die AfD stellen und bekämpfen? Weit gefehlt. In der ersten Runde lag ihr Kandidat mit knapp 33 Prozent der Stimmen vorn, dahinter der Kandidat für die Freien Wähler. Es hätte klappen können, Lochner zu verhindern; doch ein Bündnis zu diesem Zweck gab es nicht, nicht mit dieser CDU.

Die CDU hat sich versündigt

Die Freien Wähler haben recht: Mit dem nochmaligen Antritt der CDU-Kandidatin hat die CDU „bewusst in Kauf genommen, für die AfD den Steigbügelhalter zu spielen“. Die Christdemokraten hätten eine Alternative gehabt.

Ausgerechnet die CDU. Nicht notwendigerweise eine Programmpartei, aber eine erfahrene Regierungspartei, eine wie keine zweite. Mit diesem Grundsatz: erst der Staat, dann die Partei.

An ihrem Handeln sollt ihr sie erkennen. Und danach hat sie sich versündigt. Es geht um Pirna, um die rund 40.000 Menschen dort, aber nicht um Pirna allein. Es geht um Sachsen, das sich des Rechtspopulismus und der Rechtsextremen erwehren muss, aber nicht um Sachsen allein.

Die CDU muss sich fragen, was sie zugelassen hat. Nicht nur die Christdemokraten in Pirna, sondern die in Sachsen. Und nicht nur die in Sachsen, sondern die im Bund. Stephan-Andreas Casdorff

Auch über regionale AfD-Verbote sollte nachgedacht werden

Auf die Bundesrepublik geschaut zeigt sich ein ums andere Mal und diesmal ganz besonders, wie wichtig es wird, die Haltung zur AfD zu klären. Und, vor allem, danach zu handeln.

Wer kämpfen will, soll kämpfen, inhaltlich sowieso, aber auch rechtlich. Der Bundespräsident, ein Sozialdemokrat, und der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, ein Christdemokrat, haben es kürzlich so nahe wie nur möglich gelegt: Regionale Verbote der Rechtsextremen sind möglich.

Jörg Urban (l), Vorsitzender der AfD in Sachsen, Tim Lochner (2.v.r.), der für die Oberbürgermeisterwahl von der AfD aufgestellte Kandidat, und Bodo Herath (r), Fraktionsvorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion in Pirna, jubeln bei der Wahlparty ihrer Partei. © dpa/Sebastian Kahnert

Man muss es nur wollen, versuchen wollen. Wer es nicht versucht, hat schon verloren. Oder verliert weiter, wie im Fall Pirna.

Klare Kante rechtlich – klare Kante politisch. Das bedeutet erstens, all die Fehler zu heilen, die die Ampelkoalition im Bund macht, damit sie das Gefühl vermittelt, dass man sich auf den Staat verlassen kann. Tanken, mieten, heizen, alles teuer, ohne Ausgleich für Menschen mit wenig Geld – das verzeiht die Mehrheit nicht. Politik ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Und die Menschen wenden sich ab.

Zweitens dürfen der AfD unter gar keinen Umständen billige Erfolge ermöglicht werden. Die Partei soll nicht für sich reklamieren können, dass sie zur Volkspartei wird. Ist sie doch vor allem völkisch. Darum soll wiederum niemand im Wahlvolk sagen dürfen, er und sie hätten nicht gewusst, wem sie ihre Stimme geben.

Die CDU muss sich fragen, was sie zugelassen hat. Nicht nur die Christdemokraten in Pirna, sondern die in Sachsen. Und nicht nur die in Sachsen, sondern die im Bund. Parteichef Friedrich Merz will doch immer führen – dann soll er mal. Nur nicht in die rechte Ecke. Da steht schon die AfD. Die CDU war immer Zentrum.

Im Zentrum der Bemühungen der CDU sollte darum stehen, ihre Regierungsfähigkeit durch Glaubwürdigkeit zu untermauern. Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes ist niemals völkisch, niemals rassistisch, niemals rechtsaußen.

AfD-Chefin Alice Weidel nennt den Sieg in Pirna „historisch“. Besser nicht. In dem Punkt müssen alle Demokraten einig sein: Brandmauer heißt Brandmauer, da darf nichts durchgehen. Auch nicht in Sachsen. Schon gar nicht dort, wo demnächst der Landtag gewählt wird. Die darf nicht zum nächsten, zum großen Dammbruch werden.