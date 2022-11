Angriff, Kommunikation, Zerwürfnis Dem Raketeneinschlag in Polen folgte eine irritierende Informationspolitik

Der Raketeneinschlag, bei dem am 15. November zwei Polen in der Nähe der ukrainischen Grenze getötet wurden, erwies sich nicht so sehr als Test für die Verteidigungspolitik als vielmehr für die Informationspolitik Polens, der Ukraine und der Nato. Und nur die Amerikaner haben ihn bestanden.

Die europäischen Verbündeten und die Ukraine gerieten ins Straucheln und offenbarten damit einen schockierenden Mangel an Vorbereitung auf ein Szenario, das fast von Beginn des Krieges an hätte vorausgesagt werden können.

Polen ist das größte Land an der Ostflanke der Nato und dient als wichtigstes logistisches Zentrum für einen Krieg, der fast die ganze Welt betrifft. Entschlossenheit und Geschlossenheit des Westens sind entscheidend für die Verteidigung der Ukraine und die Niederlage Russlands, die das Schicksal der Welt für Jahrzehnte entscheiden kann.

Die Explosion am vergangenen Dienstag in Polen hat jedoch alle außer den Vereinigten Staaten überrascht und eine erstaunliche Abfolge von Ereignissen ausgelöst, die von erstaunlichem Pfusch getrieben wurde.

Die Polen erfuhren von dem Raketeneinschlag, der um 15.40 Uhr stattfand, kurz vor 20 Uhr von der Nachrichtenagentur Associated Press. Die polnische Regierung schwieg bis nach Mitternacht, als das Außenministerium eine Erklärung herausgab, in der es hieß, dass es sich bei dem Vorfall um eine „Rakete aus russischer Produktion“ gehandelt habe, und eine Erklärung des russischen Botschafters forderte.

Die Regierung versetzte einige Militäreinheiten in Kampfbereitschaft. Als sich dann Premierminister Mateusz Morawiecki und Präsident Andrzej Duda an die Öffentlichkeit wandten, erklärten sie nicht, woher die Rakete kam, was den weit verbreiteten Verdacht nährte, dass es sich um einen (beabsichtigten oder unbeabsichtigten) Angriff Russlands handelte. Viele der drei Millionen in Polen lebenden Ukrainer, von denen 85 Prozent Frauen und Kinder sind, mussten denken, dass der Krieg, vor dem sie geflohen waren, sie bald einholen würde.

Als die Polen neue Informationen erhielten, kamen diese von den Amerikanern. Um 4.00 Uhr morgens polnischer Zeit teilte Präsident Joe Biden mit, dass die Rakete wahrscheinlich von ukrainischen Luftabwehrkräften angesichts eines russischen Sperrfeuers abgefeuert wurde. Duda erwähnte dies erst am Nachmittag des 16. November, als der Öffentlichkeit zum ersten Mal versichert wurde, dass „Polen nicht das Ziel eines russischen Angriffs war“.

Viele Länderchefs wiederholten die Formel von der russischen Aggression

In der Zwischenzeit wuchs die Verwirrung unter Polens europäischen Nato-Verbündeten. Einige hatten Russland bereits beschuldigt, und einige Regierungschefs beriefen außerordentliche Regierungssitzungen ein, so auch in Ungarn.

Der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks identifizierte die Rakete auf Twitter als „russisch“, eine Aussage, die er gegenüber dem amerikanischen TV-Sender CNN wiederholte. Jana Cernochová, die Verteidigungsministerin der Tschechischen Republik, bezeichnete den Vorfall als „unnötige Provokation“ durch Russland. Bulgariens Präsident bezeichnete die Explosion als „inakzeptabel“.

Die Nato muss entsprechend reagieren. Gitanas Nauseda, litauischer Präsident

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda erklärte: „Die Explosionen vom Dienstag in Polen bedeuten eine neue Phase in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Nato muss entsprechend reagieren“, und forderte die Nato auf, mehr Raketenabwehrsysteme an der Ostflanke der Nato zu stationieren.

Der Eindruck, dass Russland tatsächlich Polen angegriffen hat, wurde vom russischen Außenministerium zunächst verstärkt. Unmittelbar nach den ersten amerikanischen Berichten über die Explosion wandten die Russen ihre übliche Formel an und behaupteten eine westliche Provokation.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass es nicht unsere Rakete war. Wolodymyr Selenkskyj, ukrainischer Präsident

Im Gegensatz dazu hatten die westlichen Reaktionen, so fehlgeleitet sie auch sein mochten, Recht, wenn es darum ging, wer allein für den Raketenangriff verantwortlich war. Wie Nato-Chef Jens Stoltenberg betonte, „hat die Ukraine das Recht, sich gegen den illegalen Angriffskrieg Russlands zu verteidigen“.

Doch dann kam es zu einem unerwarteten Zerwürfnis zwischen der Nato-Führung und der Ukraine. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass es nicht unsere Rakete war“, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj und fügte hinzu, dass die Ukraine über Beweise verfüge und Zugang zu den Ermittlungen verlange. Davon überrascht verzichteten Polens und seine Nato-Verbündeten auf einen Kommentar zu Selenskyjs Erklärung. Offensichtlich warteten sie auf eine kohärentere Botschaft.

Die ukrainische Haltung stößt den Ländern auf

Selenskyjs Rigorosität könnte bei einigen westlichen Staats- und Regierungschefs auch den Eindruck verstärken, dass sich die ukrainische Administration arrogant aufführt, während Europa nicht nur für Waffen und humanitäre Hilfe bezahlt, sondern auch unter einer Rekordinflation leidet. In Polen beträgt sie fast 20 Prozent.

Nach dem jüngsten russischen Raketenbeschuss sollte die EU das neunte Paket von Sanktionen gegen Russland verschärfen, was Ungarns prorussische Regierung unter Ministerpräsident Victor Orbán vorhersehbar ablehnt.

Wäre Ungarn in Polens Rolle gewesen, also der Haupttransportweg für Waffen, Energie, Lebensmittel und andere Lieferungen an die Ukraine, hätte Russland mit ziemlicher Sicherheit schon längst die Oberhand gewonnen. Aber die Explosion in Polen könnte Ungarn in der Frage gefügiger machen.

Eine weitere offensichtliche Folge dürfte die Verstärkung der Luftverteidigung der Nato an ihrer Ostflanke sein. Warschau, die polnische Hauptstadt, verfügt nur über ein System aus der Sowjetära, das in den 1960er und 1970er Jahren gebaut wurde. Polen hat acht Patriot-Raketenabwehrbatterien von den Vereinigten Staaten erworben, die jedoch erst in zehn Jahren eintreffen werden, und die beiden bereits vorhandenen werden frühestens im kommenden Jahr einsatzbereit sein.

Die Transportwege, über die US-Waffen in die Ukraine transportiert werden, und die Übertragungsleitung, die die Ukraine mit dem EU-Energiesystem verbindet (die übrigens ganz in der Nähe des Ortes der jüngsten Explosion verläuft), befinden sich in Reichweite der russischen Raketen, die auf der anderen Seite der Nato-Ostgrenze niedergehen. Die jüngste Explosion auf polnischem Gebiet war ein Unfall, die nächste wird es vielleicht nicht sein.

Selenskyj weiß das, und deshalb hat er zwei Tage nach dem Vorfall gesagt, dass er sich über die Herkunft der Rakete, die im Osten Polens niederging, nicht ganz sicher sei. Ihr Ursprung mag nicht Russland gewesen sein, aber die Explosion ist mit Sicherheit von dort ausgegangen.

