Antisemitismus in Deutschland Die Universitäten sind Teil eines größeren Problems

Erst vor wenigen Tagen wurde Lahav Shapira Opfer eines brutalen Angriffs: Ein Kommilitone soll den 30-Jährigen zusammengeschlagen haben. Der mutmaßliche Täter: ein Unterstützer Palästinas. Das Opfer: ein Jude. Beide Studenten an der FU Berlin. Eine Meldung, die schockiert und die Debatte um die Sicherheit jüdischer Menschen in Deutschland in die Schlagzeilen bringt – wieder einmal.