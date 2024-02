Die Linkspartei nach dem Eklat Mit Weitsicht in den Abgrund

Weitsicht, Ruhe, Durchhaltevermögen: Das alles haben die neu gewählten Vorsitzenden der Linksgruppe im Bundestag, Heidi Reichinnek und Sören Pellmann. Sie wussten: Wir haben die Mehrheit, 14 zu 13 Stimmen. Und sie haben sich in ihrem Entschluss, diese Mehrheit zwei Mal für sich selbst zu nutzen, von nichts und niemandem irritieren lassen.

Doch mit Weitsicht, Ruhe und Durchhaltevermögen lässt sich auch in den Abgrund steuern, wenn man nur fest genug entschlossen ist. So trug es sich am Montag in einer dramatischen Abendsitzung zu. Gut möglich, dass dies in der Rückschau zu jenem Tag wird, an dem sich die Linke endgültig selbst aus dem Kreis der ernstzunehmenden Parteien verabschiedete.

Die Parlamentsgruppe, der Reichinnek und Pellmann nun vorstehen, wurde durch den Wahlprozess zur qualmenden Politruine. Die Wählerinnen und Wähler könnten im Herbst 2025 die Rolle des Aufräumtrupps übernehmen.

Karin Christmann ist Politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels.

Ausgangslage der Entscheidung waren die flehentlichen Appelle des später unterlegenen Lagers, doch bitte erhört zu werden und einen der beiden Posten in der Doppelspitze besetzen zu dürfen. Das wäre auch ein im besten Sinne naheliegender Weg gewesen. Denn bei so knappen Mehrheiten ist genau das die Stärke von Doppelspitzen: unterschiedliche Strömungen vereinen und zu gemeinsamer Stärke führen zu können.

Heidi Reichinnekund Sören Pellmann, die neuen Vorsitzenden der Linken-Gruppe im Bundestag. © dpa/Carsten Koall

Dafür braucht es aber ein Mindestmaß an gemeinsamem Willen. Einen Konsens, warum man eigentlich noch in ein- und derselben Parlamentsgruppe ist. Dieser Konsens ist offenbar nicht mehr vorhanden. 14 Abgeordnete haben entschieden, die Interessen von 13 Kolleginnen und Kollegen zu übergehen. Teils geht es um Inhalte, teils darum, weiter zu streiten, weil man immerhin schon jahrelang streitet und einander spinnefeind ist.

Die rechnerisch knapp überlegene Seite sah die Gelegenheit gekommen, endgültig kurzen Prozess zu machen. Das Ergebnis: Am zweiten Sitzungstag blieben die Reihen leer, einige Abgordnete der unterlegenen Seite kamen nicht mal mehr zur eigenen Klausursitzung. Dem Publikum lässt sich das alles nicht mehr als sinnvolle Strategie verkaufen.

Denn die Linkspartei steht schon lange mit dem Rücken zur Wand. Wenn man daran noch etwas hätte drehen wollen, hätte man sich nach dem endgültigen Abgang Sahra Wagenknechts und ihrer Getreuen zu einem gemeinsamen Neustart durchringen müssen.

Aber wenn das schon nicht mehr möglich ist, wenn sich die 14 nicht mit den 13 einigen können, dann hat auch sonst niemand mehr Sinnvolles von der Linkspartei zu erwarten.