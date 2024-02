Neuwahl der Gruppenspitze Eklat bei der Linkspartei – Reichinnek und Pellmann gewählt

Die Linksgruppe im Bundestag steht vor einem massiv verschärften Flügelkonflikt und womöglich sogar vor einer Spaltung. Bei einer Klausursitzung am Montag verwehrte das Lager mit größerer Nähe zum bisherigen Vorsitzenden Dietmar Bartsch dem bewegungslinken Lager den gewünschten Posten in der Doppelspitze.

Stattdessen zogen die Abgeordneten, die über eine Ein-Stimmen-Mehrheit verfügten, durch: Sie wählten Heidi Reichinnek und Sören Pellmann zu Vorsitzenden der Gruppe. Das bewegungslinke Lager ging leer aus. Das Ergebnis wurde am Abend auf einer Pressekonferenz verkündet.

Vor der Klausur hatten Clara Bünger und Ates Gürpinar für das bewegungslinke Lager ihre Kandidaturen erklärt. Gürpinar zog im Laufe des Abends zurück, um eine Wahl Büngers zu ermöglichen. Doch vergeblich.

Damit kommt die Linksgruppe auch nach dem endgültigen Abgang von Sahra Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten nicht aus dem Krisenmodus heraus. Szenarien bis hin zum Austritt von Abgeordneten aus der Gruppe kursierten am Rande der Klausur für den Fall, dass es nicht gelingen würde, beiden Lagern einen Platz in der Doppelspitze zuzugestehen. Und genau so kam es.

Auch ein emotionaler Appell des Parteivorsitzenden Martin Schirdewan an die versammelten Abgeordneten, eine flügelübergreifende Lösung möglich zu machen, konnte das Ergebnis nicht verhindern.

Bei der Pressekonferenz, auf der die neue Doppelspitze vorgestellt wurde, beschworen die Parteivorsitzenden dann aber Einigkeit. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, sagte Schirdewan. „Jetzt arbeiten wir gemeinsam“, sagte die Co-Vorsitzende Janine Wissler, die auch Abgeordnete ist. Später kommentierte sie vor den Türen des Pressesaals lakonisch: „Es gab schon deutlich größere Widersprüche in der Geschichte der Arbeiterbewegung.“

Wie sehr aber das Ergebnis von Montagabend die Gruppe belastet, werden erst die kommenden Wochen und Monate zeigen.

Die Gruppe besteht aus 28 Abgeordneten, anwesend waren aber ab Mittag nur noch 27. Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau musste sich nach einem Sturz ärztlich behandeln lassen. So ergab sich eine Mehrheit von 14 zu 13 Stimmen – das genügte.

Die Neuwahl war nach dem endgültigen Rückzug Dietmar Bartschs von der Fraktions- beziehungsweise Gruppenspitzen notwendig geworden.