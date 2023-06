Einmal durchatmen bitte! Fünf Gründe, warum das AfD-Hoch nicht überzubewerten ist

In den Umfragen eilt die AfD von Hoch zu Hoch. Schon kündigt sie an, einen eigenen Kanzlerkandidaten zu nominieren. Am Sonntag könnte sie im thüringischen Sonneberg den bundesweit ersten Landrats-Posten gewinnen.

Nervös reagieren die Parteien, vor allem die Union. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gibt reumütig zu, sein 2018 gegebenes Versprechen, die AfD zu „halbieren“, würde er heute nicht wiederholen. Derweil jagt eine Umfrage die andere, was wir Medien sogleich begierig aufgreifen: „AfD in Umfrage auf Allzeithoch mit 19 Prozent“, „AfD überholt Kanzlerpartei“, „AfD zweitstärkste Kraft im Land“.

Einmal durchatmen bitte! Genießen Sie doch mal den Sommer (in Nordrhein-Westfalen sind schon Schulferien)! Ganz im Ernst: Natürlich ist es richtig, über die politische Stimmung im Land zu berichten, sie zu analysieren, nach Sonneberg zu schauen - unsere Reporterin war gerade da - und auf die Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr erst recht. Und, jawohl, die Stimmung im Lande ist angespannt. Es geht gar nicht darum, die Realität zu ignorieren. Einordnen aber darf man sie schon.

Doppelter Konjunktiv

Erstens: Umfragen sind Umfragen sind Umfragen. Die Meinungsforschungsinstitute stellen oft die sogenannte Sonntagsfrage. Sie lautet: Was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Es handelt sich also um einen doppelten Konjunktiv. Die nächste Bundestagswahl dürfte im Spätsommer oder Herbst 2025 stattfinden.

Außerdem: Neigt der Befragte bei einem doppelten Konjunktiv vielleicht dazu, den Namen einer Protestpartei zu nennen oder einer Partei, für die es gerade gut läuft, statt der Kanzlerpartei oder einer Partei im monatelangen Sinkflug? Die AfD ist gleich beides: Protestpartei und angesagt.

Zweitens: Dass eine Regierung in der Mitte der Legislaturperiode eher schlecht dasteht als gut ist nicht ungewöhnlich, sondern hat Tradition in Deutschland. Dass die „Ampel“ in Umfragen derzeit keine parlamentarische Mehrheit hat - auch das ist demokratische Normalität. Vielleicht haben wir das vergessen, weil (zu) lange große Koalitionen Deutschland regiert haben, für die es selbst im Rekordtief noch zur Umfragenmehrheiten gereicht hat.

In Sonneberg leben 56.000 Menschen

Drittens: Natürlich gibt es Protestwahlen, hat es immer gegeben. Gut möglich also, dass die AfD am Sonntag im thüringischen Landkreis Sonneberg (56.000 Einwohner) die Wahl gewinnen wird, eine glasklar rechtsradikale Partei künftig den Landrat stellen wird. Es spricht auch allerhand dafür, dass die Europawahl im Mai 2024 zu einer Protestwahl wird, zu einem Durchmarsch für die AfD. Aber vergessen wir nicht, dass die AfD hier schon 2019 elf Prozent der Stimmen geholt hatte.

Und erinnert sich noch jemand daran, dass die rechtsradikalen „Republikaner“ bei der Europawahl 1989 in Bayern (!) knapp 15 Prozent holten? Die Vermutung ist doch: Bei den als extrem wichtig empfundenen Wahlen schauen die Bürger genauer, wer ihre Probleme lösen kann - anstatt sie nur zu schüren.

Viertens: Seit Russlands Krieg gegen die Ukraine befindet sich Europa in einer der schwersten Krisen seit 1945, Deutschland ebenfalls. In Russland tobt ein Machtkampf. Ob Energie oder Arbeitswelt, Migration oder Digitalisierung: Das Tempo diverser Veränderungen empfinden viele Menschen als hoch, ja rasant. Das verunsichert, das überfordert, das verleitet zur Suche nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen.

Gerade die fortschrittlichen Parteien müssen diese Ängste und Überforderungen ernst nehmen. Natürlich ist es wichtig, etwa dem Klimawandel entschieden zu begegnen. Demokratische Politik muss bei allen berechtigten Anliegen immer versuchen, die Menschen zu überzeugen, mithin nicht unnötig zu überfordern.

Die CDU eignet sich nicht zur rechtspopulistischen Partei

Fünftens: Die Parolen der AfD muss man nicht noch nachplappern. Im Zweifel wird das Original gewählt, nicht die schlechte Kopie. Außerdem taugt die CDU nicht als rechtspopulistische Partei. Scheindebatten über „Zigeunerschnitzel“ oder deutsche Liederabende sollte sie daher der AfD überlassen.

In den USA ist zu sehen, wohin der identitätspolitische Kulturkampf führen kann. Regierungen sind dazu gewählt, reale Probleme unverdruckst zu lösen und Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen, übrigens selbst wenn diese unberechtigt sein mögen. Maß und Mitte halten, auf Angst und Illusionen verzichten - allein damit ist viel gewonnen in der Auseinandersetzung mit jenen, die die Angst lieben, sie schüren und sich an ihr laben.