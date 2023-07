Elterngeldkürzung, Kitakrise, Paygap Wer will noch Kinder in diesem familienfeindlichen Staat?

Entrüstung allerorten, vor allem aber in sozialen Netzwerken, in denen es ja immer schnell persönlich wird: Was regst du dich auf, bist du etwa so reich? Betrifft doch gar nicht so viele!

Nichts hat in den vergangenen Tagen für mehr Aufregung gesorgt als die Sparpläne des Finanzministers Christian Lindner und die daraus erwachsene Idee des Familienministeriums, das Elterngeld für Paare mit mehr als 150.000 Euro zu versteuerndem Einkommen zu streichen.

Ob es nun 60.000 Paare treffen könnte, wie das Familienministerium sagt, oder 435.000 potenzielle Eltern, wie das Institut der Deutschen Wirtschaft ausrechnete, darum geht es nicht. Die Idee an sich, insbesondere hier zu sparen, hat Symbolwirkung.

Die Idee verfestigt patriarchale Strukturen

Ist doch nur Geld? Nein. Es sind Frauen und Kinder, die hier benachteiligt werden, wieder mal.

Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Männer, die Elterngeld bezogen haben, bei 26,1 Prozent. Das sind fünf Prozent mehr als 2015. Im Durchschnitt nahm ein Vater im Jahr 2022 etwa dreieinhalb Monate Elternzeit. Das Elterngeld gibt es seit 2007, was zusammengelesen bedeutet: Es geht voran, aber sehr langsam.

Noch immer sind es die Mütter, die das Kinderkriegen und Kümmern in der Elternzeit einen großen Teil ihres Lebenseinkommens kostet. Auch nach der beruflichen Auszeit arbeiten sie häufig in Teilzeit weiter, weil – die Kinder.

Welcher gut verdienende Mann sollte künftig noch ein Interesse daran haben, Elternzeit zu nehmen, wenn sein Verdienst in diesen Monaten ersatzlos entfällt? Sind hohe Einkommen in einer Partnerschaft gerechter gemeinsam erwirtschaftet oder wird nicht auch hier der Mann weitaus mehr verdienen als die Frau, die dann natürlich in Elternzeit gehen würde, weil man auf sein Gehalt selbstverständlich nicht verzichten kann und will?

Durchschnittlich verdient eine Frau in Deutschland 18 Prozent weniger als ein Mann im gleichen Job.

Die Idee, den oberen Einkommensgruppen das Elterngeld zu streichen, verfestigt patriarchale Strukturen. Der Partner – wir vermuten mal: die Partnerin – ohne Einkommen wird den anderen schlimmstenfalls um Taschengeld bitten müssen. Hatten wir solche Zeiten nicht gefühlt gerade erst hinter uns?

Kita ist keine Alternative

Für eine Beziehung, die noch mit einem neuen, schreienden, schlecht schlafenden Menschlein zurechtkommen muss, ist das eine zusätzliche Belastung. Glücklich oder nicht – es bleibt dann dennoch zu hoffen, dass sie hält, weil die Elternzeit nehmende Mutter ohne Verdienst natürlich schlecht vorsorgen kann und im Alter möglicherweise ärmer dasteht, als sie es in diesem Land ohnehin schon tun wird. Frauen sind nämlich ab dem Alter von 65 deutlich mehr gefährdet, in Armut leben zu müssen, als Männer.

Soll sie das Kind doch zeitnah in die Kita schicken! Klar. Aber.

Laut einer Bertelsmann-Studie fehlen bundesweit 384.000 Kitaplätze. Um den Bedarf zu erfüllen, müssten etwa 100.000 Fachkräfte zusätzlich eingestellt werden, für einen kindgerechten Betreuungsschlüssel sogar fast dreimal so viele.

Ganz praktisch bedeutet das: Die Kita schließt oft früher als geplant, aufgrund von fehlendem oder – Überbelastung! – krankem Personal. Manchmal öffnet sie später. Manchmal werden Eltern gebeten, einzuspringen. Oft sind es dann die Mütter.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte der Verband Bildung und Erziehung eine alarmierende Meldung: Kitaleitungen in Deutschland sehen die frühkindliche Bildung durch Personalmangel gefährdet.

Hängen bleibt: Kinder sind egal

Wir brauchen Kinder. Aber wer soll die bekommen wollen in diesem familienfeindlichen Setting? Zur Erinnerung: Eingeführt wurde das Elterngeld 2007 auch deswegen, weil man Paare ermutigen wollte, eine Familie zu gründen.

Und nun?

Natürlich werden reiche Familien keine existenziellen Probleme bekommen. Aber auch um jene, die sie haben, bemüht man sich zögerlich.

Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Die Kindergrundsicherung soll ihnen künftig den Weg ebnen und für mehr Chancengleichheit sorgen. Es ist ein gewaltiges Projekt, das 2025 starten soll. Doch die Diskussion darum – und auch hier verläuft die Front zwischen Finanz- und Familienministerium – dauert schon so lange, dass mit jedem gesagten Wort die Hoffnung auf sinnvolle Umsetzung schwindet.

Hängen bleibt: Kinder sind egal. Kein „Doppel-Wumms“ für die Jugend, so schreibt es der „Spiegel“.

Dabei gäbe es doch Möglichkeiten, Geld für Investitionen zu finden. Man könnte jene Reichen, die seit Jahren bei „tax me now“ darum betteln, mehr besteuern oder die Erbschaftssteuer erhöhen. Man könnte auch das Frauen benachteiligende Ehegattensplitting abschaffen und damit die steuerlichen Vorteile für verheiratete Paare mit ungleich hohen Einkommen.

Aber damit würde die Politik ja etwas für die Gleichstellung tun, und das scheint in Deutschland im Jahr 2023 absolut unvorstellbar.