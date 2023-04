Explodierende Kosten im Gesundheitswesen Wenn man sich Krankwerden nicht mehr leisten kann

25 Jahre ist es her, dass der Begriff „sozialverträgliches Frühableben“ zum Unwort des Jahres erklärt wurde. Die Mitte der 90er erregt geführte Debatte über die alternde bundesrepublikanische Gesellschaft, in der immer mehr Ältere von immer weniger Jüngeren getragen werden, fand in dem Begriff einen ihrer zynischen Auswüchse.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden