FDP-Papier bringt Ampel in Bedrängnis Die Verbindung ist gekappt

Die Ampel stellt sich im Frühling 2024 so dar wie das Wetter: frostig. Drohungen über das Ampel-Aus, politische Forderungen, die vom Koalitionspartner kaum zu erfüllen sind und gegenseitige Beschimpfungen prägen das Erscheinungsbild von SPD, Grünen und FDP in diesen Wochen. Jüngster Akt in diesem Koalitions-Drama: ein Papier zur Wirtschaftswende in Deutschland.