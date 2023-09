Flick contra Basketball Das Timing beim DFB war so schwach wie zuletzt die Spiele des deutschen Teams

Was muss das eine Aufregung gewesen sein bei den Oberen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) während der Übertragung des Finales der Basketball-Weltmeisterschaft im Fernsehen. Es war ihnen wohl zu spannend den Herren und so richtig mitfiebern, dass kann ja auch richtig stressig werden und auf die Pumpe gehen. Arbeit ist da doch die beste Ablenkung. Also beschlossen sie mal eben per Konferenz die Demission von Hansi Flick.

Und schwupps konnten sich alle anderen Menschen, denen Basketball zu dramatisch ist, wieder dem deutschen Sportlieblingsthema Fußball widmen. Das war doch sehr edel vom DFB, wer weiß, wie viele Herzkasper sie damit verhindert haben.

Nein, ganz im Ernst. Sicher haben sie das mit dem Flick schon vorher beschlossen, dass es während des Finales von Manila herauskam, war allerdings sehr, sehr, sehr und sehr unglücklich.

Montagmorgen um 5 Uhr hätte gereicht. Fußball stiehlt schon an 364 Tagen des Jahres allen anderen Sportarten die Show, das Dingens mit dem Rudi Völler als Interimstrainer für das Spiel am Dienstag gegen Frankreich wäre am Montag besser platziert gewesen. Aber gut, ging halt nicht (auch weil womöglich getratscht wurde).

Trotz des DFB-Theaters hat der Basketball am Sonntag trotzdem (mindestens gefühlt) gewonnen, was die Aufmerksamkeit des Publikums betrifft. Genießen wir den Moment. Mit der DFB-Elf werden wir uns in den kommenden Tagen genug beschäftigen dürfen, spätestens am Montag gehört dem Fußball wieder die große Bühne im deutschen Sport. Das Bundestrainer-Bingo läuft ja schon.