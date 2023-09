Merz fehlt die Erfahrung Eine Kanzlerkandidatur des CDU-Chefs wäre ein Geschenk für die SPD

Direkt an Olaf Scholz wandte sich Friedrich Merz: „Ich biete Ihnen an: Lassen Sie uns das zusammen machen ...“, sagte der CDU-Vorsitzende, bezogen auf die Migrationspolitik. Merz unterbreitete dieses „Angebot“ nicht im diskreten Gespräch, nicht in einem vertraulichen Brief. Nein, er rief es dem Kanzler am Samstag vor laufenden Kameras zu, auf dem CSU-Parteitag, also bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Merz verband dieses „Angebot“ mit dem indirekten Appell an Scholz, dieser möge doch bitte die Ampel-Koalition beenden: „... und wenn Sie das mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen“.

Ein frappierender Unernst schwingt bei Merz da mit, erst recht angesichts des heiklen Themas Zuwanderung. Will der Oppositionsführer dem Kanzler – und damit, ja, der Ampel – wirklich entgegenkommen, etwa mit Blick auf eine Verfassungsänderung? Dann müsste er das anders, ernsthafter, seriöser adressieren. Will die CDU/CSU, wo schon ein Hauch großer Koalition in der Luft liegt, gar Scholz anbieten, in eine gemeinsame Regierung einzutreten? Dann gälte das erst recht.

Fast alles, was Merz anpackt, entgleitet ihm

Ausgerechnet in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg sitzt die CDU, die vielleicht letzte Volkspartei Europas, in der Opposition. Und fast alles, was ihr Vorsitzender anpackt, entgleitet ihm. Mit Miss-Management, verkorksten Begriffen und Fehleinschätzungen lenkt Merz dabei allzu oft vom Wesentlichen, vom großen Ganzen ab.

Wenn er Defizite im Schulsystem benennt, bleibt sein Wort von den „kleinen Paschas“ hängen. Ukraine-Flüchtlinge brachte er mit „Sozial-Tourismus“ in Verbindung. Seine eigene Partei pries Merz als „Alternative für Deutschland mit Substanz“. Dass er Kreuzberg neulich in Bayern nicht zu Deutschland zählen wollte, kommt da fast putzig daher.

Der Autor leitet das Tagesspiegel-Hauptstadtbüro. Er rechnet mit Hendrik Wüst oder Markus Söder als Unions-Kanzlerkandidat.

Merz hat keinerlei Sympathie für die AfD, er verachtet sie, er will sie kleinmachen. Das darf man ihm abnehmen. Kein Wunder, die AfD will die CDU überflüssig machen, ersetzen.

Doch Merz’ hehre Ziele stehen in seltsamen Kontrast zu seinem fahrigen Agieren, im Sommer beim Thema „Brandmauer“, nun nach dem Plädoyer des Historikers Andreas Rödder für CDU-Minderheitsregierungen, geduldet von der AfD, zu dem Merz seit Tagen schweigt. Er selbst hatte doch Rödder die CDU-Wertekommission anvertraut! Rödders Vorschlag „würde die CDU ins Verderben führen“, sagt Armin Laschet. Und was sagt Merz?

CDU und Merz – ein Missverständnis?

Die CDU und Merz – vielleicht ist alles nur ein Missverständnis. Fast 20 Jahre ist es her, dass Merz im Streit mit Angela Merkel die Brocken hinwarf, den Fraktionsvorsitz verlor. Bis zu seiner Wahl zum Parteichef war Merz Anwalt, Partner in einer Kanzlei, Berater und Aufsichtsrat, weit weg von der Tagespolitik. Die Logik der Medienwelt ist 2023 eine andere als 2004. Heute wirkt er wie aus der Zeit gefallen.

Merz’ Neigung zu steilen Thesen entspringt seinem Leben in der Finanz- und Kanzleiwelt. Da war er sein eigener Herr, konnte nach dem Top-Down-Prinzip agieren. Widerspruch, zumal öffentlich? Gab’s eher selten. Die zuweilen mühsame Kommunikation und Konsensfindung mit Abgeordneten, Parteivorstandsmitgliedern, Kreisvorsitzenden, Landesverbänden ist für ihn Neuland.

Deutschland wählt 2025 Seit vielen Monaten erfahren die Ampel-Koalition und die sie tragenden Parteien miserable Zustimmungswerte.

Die nächste Bundestagswahl, so sie denn regulär stattfindet, dürfte auf September oder Oktober 2025 terminiert werden. Zuvor finden noch eine Europawahl (Juni 2024) und zahlreiche Landtagswahlen, etwa am 8. Oktober in Bayern und Hessen, statt. Im jüngsten Politbarometer für ZDF und Tagesspiegel vom September kam die Union zuletzt auf 26 Prozent, die AfD auf 21 Prozent, die SPD auf 17 Prozent. Die Grünen werden bei 16 Prozent taxiert, die FDP bei 6 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 lag die SPD vorn, holte mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz 25,7 Prozent. Die Union errang 24,1 Prozent, die Grünen 14,8 Prozent. Auf die FDP entfielen 11,5 Prozent, auf die AfD 10,3 und die Linke 4,9 Prozent.

Vielleicht steckt hinter Merz’ demonstrativ selbstbewussten Auftritten eine tiefe Unsicherheit. Manche Äußerung klingt nach Affekt. Das Beharren darauf, mit falschen Bewertungen genau richtig gelegen zu haben, kommt geradezu apolitisch daher. Und die viel beschworenen „Inhalte“?

Mit der Bereitschaft, den Spitzensteuersatz anzuheben, hat Merz seine letzten Verbündeten verloren, die Wirtschaftsliberalen. Die Jungen, die Merkelianer, der Osten, der eigene Landesverband NRW fremdeln mit ihm. Mit dem kirchlichen Milieu hat der CDU-Vorsitzende keine Bindung. Wo bloß sind Merz’ Truppen?

Die CDU spürt das. Sie leidet unter schlechten Umfragewerten, trotz einer ramponierten Koalition. Merz ist unbeliebter als Olaf Scholz. Die Stimmung in der Unionsfraktion gilt als mies. Der Vorsitzende umgibt sich mit Wohlgesinnten. Eine Komplementär-Strategie? Nichts für Merz. Will Merz als Kanzlerkandidat, mit Carsten Linnemann, Julia Klöckner und Philipp Amthor an seiner Seite, in die Bundestagswahl ziehen? Für die SPD wäre das ein Fest.

Ein Umstand befremdet in der CDU, die sich als natürliche Regierungs-, ja Staatspartei versteht, noch viel mehr: Friedrich Merz, 67 Jahre alt, hat noch nie regiert, weder im Bund noch im Land. Friedrich Merz hat so viel Regierungserfahrung wie Sahra Wagenknecht. Wäre er damit in diesen krisenhaften Zeiten der richtige Mann an der Spitze der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt?