Nicht jeder kann bleiben Fünf Vorschläge für mehr Ordnung in der Migrationspolitik

Die Welt ist in Aufruhr. Es sind so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Sie fliehen vor Krieg und Gewalt, Vertreibung und Verfolgung, Dürre und Überschwemmung. Hinzu kommen viele Millionen Menschen, die aus Perspektivlosigkeit und in der Hoffnung auf ein besseres Leben ihre Heimat verlassen.

Deutschland ist eines der größten Aufnahmeländer der Welt. Einschließlich der Schutzsuchenden aus der Ukraine haben wir in diesem und im letzten Jahr deutlich mehr Geflüchtete aufgenommen als 2015 und 2016. Das konnte nur gelingen, weil die Kommunen und viele Ehrenamtliche in einer gemeinsamen Kraftanstrengung wahrhaft Großes geleistet haben – und weiterhin leisten. Dafür sind wir dankbar, darauf dürfen wir stolz sein.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Viele Landkreise, Städte und Gemeinden sind inzwischen an ihrer Belastungsgrenze – und teilweise auch schon darüber hinaus. Mancherorts müssen Geflüchtete in Turnhallen oder Zelten untergebracht werden.

Behörden kommen kaum noch hinterher. Sozialarbeiterinnen und Betreuungspersonal fehlen, gerade auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. In vielen Gemeinden haben die Kitas nicht mehr genügend Plätze. Und auch die Kräfte der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer schwinden. Die Bereitschaft, weitere Geflüchtete aufzunehmen, nimmt so immer mehr ab – bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Diese Belastungssituation erkennen wir an.

Als Demokraten müssen wir zeigen, dass wir gemeinsam in der Lage sind, diese Herausforderung zu bewältigen. Tun wir das nicht, spielen wir denjenigen in die Hände, die Ängste schüren und unsere Gesellschaft auseinandertreiben wollen. Es geht darum, Handlungsfähigkeit zu beweisen – denn aus ihr erwächst Vertrauen in unser demokratisches System.

Über die Autoren Ricarda Lang (29) ist seit Januar 2022 Co-Vorsitzende der Grünen. Die Parteilinke stellt sich auf dem Parteitag Ende November zur Wiederwahl. Winfried Kretschmann (75) ist der erste und bislang einzige Ministerpräsident der Grünen. In Baden-Württemberg regiert der Realo-Grüne seit 2011. Eine erneute Kandidatur in 2026 hat er ausgeschlossen.

Deshalb werben wir für einen neuen demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik – in einer Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen. Dieser Konsens stützt sich auf drei Leitgedanken.

Zunächst: Wir dürfen Humanität und Empathie in der Migrationsdebatte nicht preisgeben. Das Asylrecht ist eine wichtige zivilisatorische Errungenschaft. Diese müssen und werden wir erhalten. Bei aller politischen Auseinandersetzung: Es geht um Menschen. Die Menschlichkeit darf uns deshalb nicht abhandenkommen.

Zugleich kann es Humanität dauerhaft nur in der Ordnung geben, nicht ohne sie oder neben ihr. Steuerung und Rückführung gehören zur Realität eines Einwanderungslandes wie Deutschland dazu. Und wenn die Kapazitäten – wie jetzt – an ihre Grenzen stoßen, müssen auch die Zahlen sinken.

Abschließend: Alle politischen Vorschläge müssen sich daran messen lassen, ob sie wirksam sind. Der Versuchung, mit Scheinlösungen und Symbolpolitik eine schnelle Schlagzeile zu machen, müssen Demokraten wiederstehen. So etwas mag kurzfristig parteitaktische Geländegewinne bringen, führt aber langfristig zu Enttäuschungen und stärkt diejenigen, deren politisches Programm auf Wut und Spaltung beruht.

Das Gebot der Stunde ist es, uns in der breiten demokratischen Mitte aufeinander zuzubewegen und offen zu sein für pragmatische Lösungen. Gefordert sind Ernsthaftigkeit, Sachlichkeit und eine klare Orientierung daran, was wirklich hilft.

Mehr Geld für Kommunen, eine EU-Reform und keine Arbeitsverbote

Wie kann eine solche Politik konkret aussehen? Erstens: Der Bund muss unsere Städte und Gemeinden besser unterstützen. Denn vor Ort entsteht Integration, vor Ort wird aber auch die Überlastung konkret. Hier kämpfen die Behörden und Ehrenamtlichen tagtäglich dafür, die geflüchteten Menschen ordentlich unterzubringen und zu versorgen.

Für diese Aufgabe brauchen die Kommunen endlich eine verlässliche und strukturelle Finanzierung durch den Bund, die auf Augenhöhe mit der Herausforderung ist – zum Beispiel in Form eines atmenden Systems, das sich an die Zugangszahlen anpasst.

Zweitens braucht es ein wirksames gemeinsames europäisches Asylsystem. Nur Europa hat die Kraft, eine angemessene Antwort auf die große Frage der Migration zu geben. Aktuell hält sich aber kaum ein EU-Mitgliedsstaat mehr an die europäischen Regeln.

Allzu oft findet noch nicht einmal eine Registrierung an der EU-Außengrenze statt. Deshalb setzen wir uns für eine Reform des gemeinsamen Asylsystems ein, die steuert und unseren humanitären Prinzipien gerecht wird. Die Verhandlungen auf europäischer Ebene müssen jetzt schnell abgeschlossen werden.

Noch immer wagen viele Menschen die gefährliche Fahrt in Schlauchbooten über das Mittelmeer. © dpa/Ong Sos Mediterranee

Besonders der Solidaritätsmechanismus öffnet die Tür für eine fairere Verteilung der Geflüchteten innerhalb der Europäischen Union und kann dazu beitragen, die Zahlen in unseren Kommunen zu reduzieren. Mehr geregelte Migration einerseits und weniger ungeregelte Migration andererseits: Da müssen wir hinkommen – weg von Schlauchboot und Schleusern, hin zu geordneten Verfahren.

Drittens müssen wir bei der Durchführung der Asylverfahren schneller werden. Das schafft zügig Klarheit – auch für die Schutzsuchenden. Asylbehörden und Gerichte müssen personell gestärkt, die Verwaltungsgerichtsverfahren beschleunigt, die Prozesse entbürokratisiert und digitalisiert werden. So vermeiden wir unnötige Arbeit und entlasten unsere Behörden.

Viertens: Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wer vor Krieg und Verfolgung flieht, bekommt bei uns Schutz. Wer auf dem deutschen Arbeitsmarkt gebraucht wird, dem bietet etwa das Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Chance, nach Deutschland zu kommen.

Das bedeutet umgekehrt aber auch: Für wen beides nicht gilt, kann nicht bleiben. Da Rückführungen jedoch häufig an der fehlenden Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer scheitern, brauchen wir tragfähige Migrationsabkommen.

Dabei spielen jene Staaten eine entscheidende Rolle, aus denen besonders viele Menschen mit geringer Bleibeperspektive kommen. Der Verpflichtung, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen, muss hier ein Angebot gegenüberstehen, das für den Herkunftsstaat einen konkreten Nutzen stiftet. Das können Kontingente zur Arbeitsmigration, Stipendien für Studierende oder Visa-Erleichterungen sein.

Fünftens: Während unsere Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen, dürfen viele Geflüchtete nicht arbeiten. Das schafft auf Dauer sozialen Sprengstoff. Wir begrüßen deshalb, dass die Ampel spürbare Verbesserungen bei der Beschäftigungsduldung einführt und bestehende Arbeitsverbote zielgerichtet lockert. Wer arbeiten kann, soll es auch dürfen.

Politik, die der Wirklichkeit nicht standhält, gibt den Anspruch auf, sie zum Besseren zu wenden. Deshalb denken wir – im Sinne der Weber‘schen Verantwortungsethik – die Folgen unseres politischen Handelns konsequent mit.

Eine Migrationspolitik ohne Humanität würde unserer historischen und völkerrechtlichen Verantwortung nicht gerecht werden. Eine Politik wiederum, die das Heft des Handelns aus der Hand gibt und die Kräfte der Gesellschaft auf Dauer überfordert, verlöre die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Humanität braucht Ordnung, Ordnung braucht Humanität.

Nur eine Politik, die die realen Probleme anpackt und tatsächliche Lösungen findet, sichert den sozialen Frieden, schützt unsere Demokratie – und erfüllt damit ihren Zweck. Nur eine Politik, die Werte und Wirklichkeit verbindet, wird auf Dauer tragen. Eine Politik hingegen, die dazu nicht bereit oder in der Lage ist, hat die Wucht, unser demokratisches Gemeinwesen zu erschüttern.

Vor diesem Hintergrund braucht es nun einen neuen demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik. Dazu reichen wir die Hand. Für weitere Vorschläge, die den Prinzipien von Humanität und Ordnung gerecht werden, sind wir im Ringen um die beste Lösung offen.