Sprache kann Folgen haben In Israel radikalisiert sich der öffentliche Diskurs

In existenziellen Bedrohungslagen finden radikale Forderungen oft Widerhall. Israels Finanzminister Bezalel Smotrich plädierte Anfang der Woche für eine „freiwillige Abwanderung“ von Palästinensern aus dem Gazastreifen. Er vermied den Begriff „Palästinenser“ und sprach stattdessen von „Gaza-Arabern“.

Eine Woche zuvor hatte Smotrich „palästinenserfreie Zonen“ rund um israelische Siedlungen in der Westbank gefordert. Es dürfe dort keine Olivenbaum-Plantagen der Palästinenser mehr geben. Im März hatte er dafür plädiert, die palästinensische Kleinstadt Huwara „auszuradieren“. Von dort aus hatte ein palästinensischer Terrorist zwei Siedler ermordet.

Seit dem 7. Oktober steht Israel unter Schock. Das betrifft einerseits die Brutalität der von der Hamas verübten Massaker, andererseits das Feiern dieser Massaker fast überall auf der Welt, zumindest auf den Straßen. In einer derart extremen Gefühlslage fallen auch extreme Äußerungen.

Palästinensische Kinder werden zum Hass auf Juden erzogen

Zumal Israel einen Gegner hat, der sich seinerseits einer brutalen, zum Teil eliminatorischen antisemitischen Rhetorik bedient. Sie ist quantitativ und qualitativ mit nichts zu vergleichen, was in Israel gesagt wird. Schon in Kindergärten und Schulen werden Palästinenser zum Hass auf Juden erzogen. Die Terroristen der Hamas führten am 7. Oktober aus, was sie vor dem 7. Oktober propagiert hatten.

Sprache kann Folgen haben. Zu diesen Folgen zählt in Israel die Radikalisierung des öffentlichen Diskurses. Smotrich und der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, fordern die Annexion der Westbank und den Ausbau der Siedlungen.

Der Minister für das Kulturerbe, Amichai Elijahu, ein Parteikollege von Ben-Gvir, hatte vor Kurzem in einem Interview des Radiosenders „Kol Barama“ den Abwurf einer Atombombe auf Gaza als „eine Option“ für Israel bezeichnet. Zivilisten gebe es dort keine. Anschließend erklärte er, das nicht wörtlich gemeint zu haben. Dennoch wurde Elijahu von Premierminister Benjamin Netanjahu bis auf Weiteres von Kabinettssitzungen suspendiert.

„Erinnere dich daran, was Amalek dir angetan hat“

Laut „New York Times“ ist die Zahl auf Hebräisch geschriebener Einträge auf X, vormals Twitter, in denen gefordert wird, Gaza zu „vernichten“ oder zu „zerstören“, seit dem 7. Oktober rasant gestiegen. Als Quelle beruft sich die Zeitung auf die israelische Organisation „FakeReporter“, die Desinformationen und Hassrede im Netz untersucht.

Netanjahu mahnt seine Landsleute, ein biblisches Gebot zu befolgen: „Erinnere dich daran, was Amalek dir angetan hat.“ Die Amalekiter sind die Erbfeinde der Israeliten, ihr ewiger Feind. Mit Amalek ist eine Versöhnung nicht möglich. Er ist kein Feind, der in einen Verbündeten oder gar Freund verwandelt werden kann, sondern einer, der permanent existiert.

Eine Mythologisierung der Dimensionen des Verbrechens

Nach dem 7. Oktober gibt es in Israel einen kognitiven und emotionalen Rahmen, um diese Form von Feindschaft einzuordnen. Das muss nicht in jedem Fall als Verrohung der Sprache gewertet werden, sondern kann auch eine Mythologisierung der Dimensionen des Verbrechens sein.

Michael Sfard gilt als der wichtigste israelische Menschenrechtsanwalt. Er ist auf humanitäres Völkerrecht und Kriegsrecht spezialisiert. Durch Wut und ein verständliches Bedürfnis nach Rache entstünden die meisten Kriegsverbrechen, sagt er. „Als Menschen müssen wir solche Impulse kontrollieren und uns an die moralischen und rechtlichen Grenzen halten.“

„Die dunkelsten Sehnsüchte der Menschen“

Deswegen verurteilt Sfard die inflammatorische Rhetorik einiger israelischer Politiker. Sie normalisiere „die dunkelsten Sehnsüchte der Menschen“ und schaffe Raum für die Befürwortung schwerer Verstöße gegen das Kriegsrecht. „Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, werden solche aufrührerischen Reden eines Tages zu kriminellen Handlungen führen.“

Yinon Magal war Abgeordneter der Knesset für die Partei „Jüdisches Heim“. In einem Interview mit dem TV-Sender „Channel 14“ forderte er am vergangenen Mittwoch, „Gaza auszulöschen und keinen einzigen Menschen dort zu lassen“. Auf X, vormals Twitter, schrieb er: „Es ist Zeit für eine Nakba 2.“ Mit dem Begriff „Nakba“ (Katastrophe) bezeichnen Palästinenser ihre Flucht und Vertreibung im Zuge der Staatsgründung Israels im Jahre 1948.

Wenige Tage zuvor, am vergangenen Samstag, hatte Landwirtschaftsminister Avi Dichter gesagt, dass die Militäroffensive im Gazastreifen auch die Vertreibung der dort lebenden Palästinenser zum Ziel habe: „Gaza nakba 2023“.

Erst fallen Worte, dann Tabus. Aber gilt nicht auch, dass im Eifer des Gefechts manchmal extreme Dinge gesagt werden, die gar nicht extrem gemeint waren? Mag sein, aber es gilt auch: Wer beschwichtigt, wurde schon oft eines Besseren belehrt.