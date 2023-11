Islamisten auf deutschen Straßen Die Angst der Eingewanderten

Im Großen und Ganzen lief alles friedlich. In Berlin, London, Paris und Washington und Düsseldorf nahmen Tausende teil an pro-palästinensischen Demonstrationen. Auch wenn die berechtige Sorge im Raum stand, die Kundgebungen könnten eskalieren, so gab es nur wenige Konflikte, einige Festnahmen, und die Proteste blieben weitgehend ruhig.