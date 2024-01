Israel übt Vergeltung Gezielte Tötungen sind das kleinere Übel

Saleh Al-Arouri war ein wertvolles Ziel. Auf Israels Abschussliste stand er seit dem siebten Oktober weit oben. Die USA wiederum hatten schon 2018 ein Kopfgeld von fünf Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt. Seine Tötung am Dienstag in Beirut, mutmaßlich durch eine israelische Drohne, ist ein Triumph für Israel, auch wenn dessen Vertreter, wie in solchen Fällen üblich, keine Verantwortung einräumen. Das ist auch gar nicht nötig – die Botschaft ist auch so unmissverständlich: Israels Drohung, alle Hamas-Anführer auszulöschen, sind keine leeren Worte. Kein Planer des Oktober-Massakers darf sich jemals wieder sicher fühlen.