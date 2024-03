Scholz empfängt Macron und Tusk Wenn zwei sich streiten, rettet’s der Dritte?

Deutschland und Frankreich als „Motor“ Europas – die Zeiten sind vorbei. Anstatt Geschlossenheit zu demonstrieren und gemeinsame Projekte voranzubringen, liefern sich Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron einen Wettbewerb der Selbstinszenierung. So werden Europas Angriffsflächen für Russland unübersehbar.

Dass die Vorstellung von einem deutsch-französischen Motor obsolet ist, liegt aber nicht nur an den Streitigkeiten zwischen Berlin und Paris. Sie entstammt einer vergangenen Zeit, einer des „alten Europas“. Heute kann sich das europäische Projekt ohne eine Stimme aus Osteuropa nicht weiterentwickeln – das gilt angesichts des Ukraine-Kriegs und der Konfrontation mit Russland umso mehr.

Format muss neu belebt werden

Die Entscheidung der Regierungen in Paris, Warschau und Berlin, das Weimarer Dreieck wiederzubeleben, kann für Europa daher wegweisend sein. Muss es auch. Viele Jahre blieb das 1991 gegründete Dialogformat ungenutzt.

Grund dafür war nicht nur die polnische PiS-Regierung, die gegen Brüssel wetterte und die deutschen Nachbarn als Feindbild geradezu zelebrierte. Auch Deutschland und Frankreich zeigten wenig Interesse. Als informelles Format, ohne feste Strukturen, lebt das Weimarer Dreieck allein vom politischen Willen. Und den gilt es jetzt zu zeigen.

Die Autorin ist seit August 2022 Ressortleiterin für Internationale Politik beim Tagesspiegel. Sie meint, dass die Ära des Friedens für Europa vorerst vorbei ist.

Wenn Kanzler Scholz an diesem Freitag seine Kollegen aus Polen und Frankreich in Berlin empfängt, ist es das erste Mal, dass der pro-europäische polnische Ministerpräsident Donald Tusk seit seiner erneuten Amtsübernahme in diesem Format wieder mit dabei ist. Der Regierungswechsel in Warschau bietet genau das richtige Momentum für eine Wiederbelebung der Dreierbeziehung. Aber kann die funktionieren, wo es doch zwischen Deutschland und Frankreich schon zu zweit nicht klappt?

Tusk wird das deutsch-französische Verhältnis nicht reparieren können. Das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Doch er kann das Dreierformat nutzen, um den Fokus zu korrigieren. Denn für Europa stehen existentielle Fragen auf der Tagesordnung.

Gemeinsam und geschlossen gegen Putin

Nach innen geht es um Einheit und Zusammenhalt, Reformen der europäischen Strukturen, Erweiterungsschritte, die weitere Unterstützung der Ukraine. Nach außen gilt es, eine geschlossene Front gegen Putin zu zeigen und sich strategisch mit Blick auf eine mögliche zweite Amtszeit Donald Trumps zu positionieren. Von globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und Migrationsbewegungen zu schweigen.

Um diese Aufgaben zu lösen, um sich Macrons Vision eines „europäischen Souveränität“ anzunähern, braucht die EU sowohl einen starken Kern als auch die gebündelte Antriebskraft einflussreicher Staaten. Scholz, Macron und Tusk können beweisen, dass das Weimarer Dreieck das vermag.

Und diese drei können zeigen, dass sie das Zeug zu Staatsmännern haben. Deren Talent besteht ja genau darin, Differenzen zu überwinden, persönliche Eitelkeiten zurückzustecken, die wesentlichen Ziele im Blick zu behalten.

Frieden gibt es in Europa vorerst nicht

Der Bundeskanzler täte gut daran, das mit besonderem Eifer zu betreiben. Nicht nur, weil es die Zukunft Europas verlangt. Auch aus einem genuin deutschen Interesse heraus: Womöglich wird aus dem Weimarer Dreieck sonst ganz schnell ein französisch-polnischer Motor, und Deutschlands Einfluss in Europa sinkt.

Europa wird auf absehbare Zeit nicht in eine Ära des Friedens zurückkehren. Nicht so lange Putins Russland imperialistische Ziele und Aggression verfolgt. Konkrete Schritte des Dreierpartnerschaft bieten sich daher vor allem im Bereich der Rüstungskooperation an.

Aber auch die Bedeutung politischer Symbolik darf nicht unterschätzt werden. Dass Macron und Scholz zum Beispiel das bilaterale Sicherheitsabkommen mit der Ukraine getrennt voneinander an aufeinanderfolgenden Tagen in ihren jeweiligen Hauptstädten unterschrieben haben, ist eine vertane Chance. Welch machtvolle Botschaft hätte von einer gemeinsamen Unterzeichnung an einem symbolischen Ort ausgehen können.

Derartige Gelegenheiten müssen künftig mehr im Dreierverbund genutzt werden. Wo Frankreich, Polen und Deutschland gemeinsam auftreten, von Peking, über Kiew bis Washington, stehen sie für ein starkes Europa.