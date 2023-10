Was auf die Worte folgen muss Deutschland wird für die Sicherheit seiner Bürger erheblich mehr tun müssen als bisher

Die Symbolkraft beeindruckte und bewegte. Tausende Menschen folgten am Sonntagnachmittag dem Aufruf der demokratischen Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgebern und vielen Initiativen. Sie alle kamen zum Brandenburger Tor. Ihre Botschaft: Solidarität mit Israel. Keine Chance dem Antisemitismus. „,Nie wieder ist jetzt.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach, Israels Botschafter Ron Prosor, etliche Spitzenpolitiker, Personen des öffentlichen Lebens, Angehörige von Opfern und Geiseln. Viele richtige und kluge Worte waren zu hören. Ein Vater einer entführten Familie berührte mit dem Satz: „Unsere Liebe wird gewinnen.“

Es bleiben Fragen und ein Unbehagen

Auf Transparenten und Plakaten forderten Bürger Solidarität mit Israel, wo die Hamas am 7. Oktober 2023 so viele Juden gequält und getötet hat, wie es zuletzt während der Shoah geschah.

So gut und richtig all die gesprochenen Worte bei der Großkundgebung waren, so erfreulich diese friedliche, überparteiliche, im wahrsten Wortsinn bürgerliche Demonstration verlief, so bleiben Fragen und ein Unbehagen. Entspricht die Breite dieses Bündnisses der Gesellschaft, für die sie zu stehen vorgibt? Oder ist die Solidarität mit Israel nur ein Projekt der sogenannten Eliten?

Beenden Sie die Barbarei! Lassen Sie die Unschuldigen frei! Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, gewandt an die Geiselnehmer der Hamas

Es war gut und richtig, dass der Bundespräsident gesprochen hat. Betroffenheit und Schmerz sind Frank-Walter Steinmeier abzunehmen. Möge sein Appell an die Geiselnehmer – „Beenden Sie die Barbarei! Lassen Sie die Unschuldigen frei!“ – gehört und befolgt werden.

Haben wir immer aufmerksam genug hingeschaut?

Doch gibt die Zäsur vom 7. Oktober 2023 nicht doch Anlass, uns stärker als bisher selbstkritisch zu prüfen? Müssen sich die Deutschen jetzt nicht schonungslos selbst befragen: Haben wir in den vergangenen Jahren immer aufmerksam genug hingeschaut? Gibt es Fehlentwicklungen, die wir zugelassen und befördert haben? Waren weite Teile unser Außen-, Sicherheits-, Innen- und Migrationspolitik bei allem gut Willen nicht naiv? Müssen wir mit hiesigen islamischen Verbänden und Moscheegemeinden nicht klarer über die Werte des Grundgesetzes reden?

Daniel Friedrich Sturm leitet das Hauptstadtbüro beim Tagesspiegel. Er sieht in dem Hamas-Terror eine weitere Dimension der Zeitenwende, die mehr deutsche Investitionen in Sicherheit und Verteidigung erfordert.

Es ist gut, dass CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann den Judenhass des politischen Islam in Deutschland ansprach. Es ist gut, dass Bijan Djir-Sarai (FDP) es schwer erträglich nannte, dass der Terror der radikalislamischen Hamas auf Berliner Straßen gefeiert wurde.

Selbstbefragung und Selbstvergewisserung

Der 7. Oktober 2023 sollte Anlass zur Selbstbefragung sein, im besten Falle zur Selbstvergewisserung. Der Massenmord an jüdischen Israelis und vielen anderen unschuldigen Menschen durch Terroristen der Hamas (die bei den letzten Wahlen in den Palästinensischen Gebieten gewonnen hatte) zeigt das Ausmaß der gegenwärtigen Zeitenwende. Die klammheimliche Freude in Moskau, Teheran und Peking erst recht.

Israels Botschafter Prosor sagte, auch in Deutschland müsse ein „Flächenbrand“ verhindert werden, sonst komme Gaza nach Deutschland. Sehen wir diese Gefahr auch, oder wollen wir sie vernebeln? Haben wir verstanden, was diese Gefahr für uns bedeutet? Deutschland wird für die Sicherheit seiner Bürger inner- und außerhalb seiner Staatsgrenzen erheblich mehr tun müssen als bisher. Das erfordert mehr Geld, Personal, Verteidigung.

Deutschland braucht mehr Soldaten und Polizistinnen

Deutschland wird mehr Soldaten und Polizistinnen brauchen. Allein der notwendige Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen, die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus und eine echte Grenzsicherung erfordern mehr Einsatz als zuvor. Geheimdienste und Notfallvorsorge müssen ausgebaut werden.

Die dramatischen Zustände an den Schulen, wo Lehrer mit antisemitischen Parolen konfrontiert sind – die Verbreitung anti-israelischer Narrative und Verschwörungstheorien erfordert eine intellektuelle Resilienz. Das wird Geld, Überzeugungskraft und politischen Mut kosten, zumal bei den dafür nötigen Kürzungen anderswo. Die größte Macht in Europa, die viertstärkste Wirtschaftskraft der Welt muss Führung zeigen, nach innen und außen.

Jede Bundesregierung und jeder Kanzler vor ihr seien sich der historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet gewesen, sagte Angela Merkel 2008 vor der Knesset: „Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.“ Die Sicherheit Israels sei niemals verhandelbar, sagte Merkel: „Das dürfen in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben.“ Diese Stunde der Bewährung für Deutschland schlägt jetzt.