„Moralische Grenze“ UN und Rotes Kreuz verlangen weltweites Verbot von Killerrobotern

UN-Generalsekretär António Guterres und die Rot-Kreuz-Präsidentin Mirjana Spoljaric haben einen Schutz der Menschheit vor sogenannten Killerrobotern gefordert. Die Staaten sollten sich bis 2026 auf klare Verbote und Beschränkungen für autonome Waffensysteme einigen, verlangten Guterres und Spoljaric in einem Aufruf, der am Donnerstag in Genf veröffentlicht wurde. Derzeit beraten Regierungen in einem Ausschuss der Vereinten Nationen in New York über mögliche Einschränkungen für die Waffensysteme.

„Bei Entscheidungen über Leben und Tod muss die menschliche Kontrolle erhalten bleiben“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf des UN-Generalsekretärs und der Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. „Die autonome Tötung von Menschen durch Maschinen ist eine moralische Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen.“ Maschinen, die die Macht und den Ermessensspielraum hätten, ohne menschliches Zutun Leben zu nehmen, sollten durch internationales Recht verboten werden.

In der gegenwärtigen angespannten geopolitischen Lage werde die Festlegung klarer internationaler Grenzen allen Staaten zugutekommen. Die Entwicklung und Verbreitung dieser Waffensysteme berge das Potenzial, die Kriegsführung erheblich zu verändern. Sie könnten die Hemmschwelle für die Teilnahme an Konflikten senken und zur Eskalation der Gewalt führen. Die USA, Russland und andere Mächte blockieren seit 2014 alle Versuche, mit internationalen Verhandlungen über ein Verbot von Killerroboter zu beginnen.

Nach Plänen von Militärs sollen Killerroboter auf Basis künstlicher Intelligenz selbsttätig töten. Mobile Systeme setzen sich selbst in Marsch oder werden in Marsch gesetzt. Dieser Marschbefehl stammt im Extremfall von anderen Robotern. Stationäre Systeme werden fest verankert, zum Beispiel auf Kriegsschiffen, entlang von Grenzen oder zum Schutz gefährdeter Einrichtungen wie Atomanlagen. Von Menschen gesteuerte Militärdrohnen zählen nicht zu den Kampfrobotern. (epd)