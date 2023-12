Nach Ungereimtheiten an Berliner Schulen Grüne fordern einheitliches Verfahren bei Schulplatz-Auslosung

So viel Zufall kann es nicht geben. Das findet nicht nur das Verwaltungsgericht, sondern auch die Berliner Grüne-Abgeordnete Marianne Burkert-Eulitz. Daher wird sich jetzt sowohl die Landes- als auch die Bezirksebene mit den Ergebnissen bei der Platzvergabe an drei Schulen in Friedrichshain befassen.

Den Anfang macht nächste Woche der Schulausschuss der Bezirksverordnetenversammlung. Dort wird ein Antrag der Grünen behandelt. Unter der Überschrift „Rechtssicherheit im Lostopf garantieren“ soll das Bezirksamt aufgefordert werden, „ein rechtssicheres und für alle Schulen im Bezirk gleiches Losverfahren“ für die Siebtklässler zu entwickeln.

Vorausgegangen waren mehrere Beschlüsse des Verwaltungsgerichts. Es hatte die Losverfahren an den drei Schulen des Bezirks bemängelt, sodass die Verlosungen teilweise wiederholt werden mussten und die Klassen letztlich noch voller wurden. Konkret ging es um das Andreas-Gymnasium, um die Emanuel-Lasker-Gemeinschaftsschule und die Ellen-Key-Sekundarschule.

Aufgefallen waren die Mängel durch sehr unwahrscheinliche Ergebnisse: In allen drei Schulen waren auffällig viele Schülerinnen und Schüler mit guten Noten gezogen worden. Das Gericht wollte nicht mehr an Zufall glauben. Hinzu kam, dass die am Verfahren beteiligenden Beamten keine eidesstattlichen Versicherungen zur ordentlichen Durchführung der Losverfahren abgaben.

Eine Umfrage des Tagesspiegels ergab im Nachgang, dass die Verfahren in den zwölf Bezirken sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Für die Abgeordnete Burkert-Eulitz lautet die Konsequenz, dass sich die Praxis vollständig ändern muss. Angestrebt werden müsse eine „berlinweit einheitliche Durchführungspraxis“.

Alle sollen die gleichen Chancen haben. Marianne Burkert-Eulitz, Grünen-Abgeordnete

Die Grünen bemängeln auch, dass Fehler beim Losen den Zweck der komplizierten Regelung unterlaufen. Denn durch das Losen sollten auch Leistungsschwächere Zugang zu beliebten Schulen bekommen können. Dieses Verfahren hatte der damalige Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD) 2010 im Rahmen der Sekundarschulreform angeregt.

Seither werden 30 Prozent der Schulplätze an übernachgefragten Schulen verlost. „Alle sollen die gleichen Chancen haben“, betont Burkert-Eulitz. Sie will den Bezirksantrag zeitnah auch auf Landesebene zur Abstimmung bringen.

Lose wurden nach Durchschnittsnote sortiert

Besonders kritisch angemerkt hatte das Verwaltungsgericht, dass am Andreas-Gymnasium und der Ellen-Key-Schule die Losnummern nicht nach dem Zufallsprinzip oder nach dem Eingang der Anmeldung vergeben wurden, sondern nach der Durchschnittsnote sortiert waren.

Das mache das Verfahren „besonders manipulationsanfällig“. Denn anhand der Losnummer sei „für die Beteiligten die Leistungsstärke des dahinterstehenden Bewerberkindes ersichtlich und damit eine hinreichende Anonymisierung nicht sichergestellt“, heißt es in den Begründungen des Gerichts.

Für das Andreas-Gymnasium rechnet das Gericht vor, dass die „hypergeometrischen Verteilung nur 0,02 Prozent“ betrage und damit „extrem unwahrscheinlich“ sei. An der Emanuel-Lasker-Schule sei das Losergebnis so ausgefallen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit „gegen null“ gehe.

Dennoch hält der zuständige Bildungsstadtrat Andy Hehmke (SPD) „Betrug oder eine Lücke für eine Manipulation“ für „ausgeschlossen“. Das nächste Verfahren solle aber „noch ausführlicher“ dokumentiert werden. Das Schulamt werde zudem eine größere Zahl von Personen auffordern, an den Ziehungen als Beobachter teilzunehmen, auch er selbst habe das vor.

Die Niederlagen vor Gericht und der damit einhergehende implizite Vorwurf der Manipulation hätten ihn und die Beteiligten in ihrer „Beamt:innenehre zutiefst verletzt“, sagt Hehmke. Allein aus diesem Grund werde man „alles daran setzen, beim nächsten Mal Ergebnisse der Ziehungen zu haben, die über jeden Zweifel erhaben sind“.