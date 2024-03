Nancy Holt Irdische Maßstäbe

Nancy Holt II

Circles of Light

Distanz:

Abgesehen von Kunstaffinen, fühlen sich angeblich zwei Gruppen von Menschen von den Sun Tunnels, Nancy Holts monumentalem magnum opus, magisch angezogen: esoterisch angehauchte Sonnenanbeter und Biker. Erstere genießen in der rund 300 Kilometer von Salt Lake City, sprich, von der Zivilisation entfernten, exakt auf die Bewegungen der Sonne ausgerichteten Installation tanzend Sonnenuntergänge.

Nancy Holt, Sun Tunnels, 1973-76 Great Basin Desert, Utah © © Holt/Smithson Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Nancy Holt

Letztere feuern gerne nachts ihre Schusswaffen so in die 22 Tonnen pro Stück wiegenden, fast drei Meter hohen Betonröhren, dass die Projektile immer wieder von den Wänden abprallen, in Bruchteilen von Sekunden mehrfach hin und her fliegen und so ein irrsinniges Geräusch erzeugen.

Um Sound Art handelt es sich bei der Arbeit trotzdem nicht. Raumkunst, in weitestmöglichem Sinne, erscheint da schon wesentlich passender, weil die Raumdimension – und das auf allen materiellen, sinnlichen und nichtsinnlichen, sprich imaginären Ebenen – hier eine noch viel spektakulärere Kraft entfaltet.

Dabei sehen Holts Tunnel auf den ersten Blick, zwar imposant groß, aber ansonsten doch ganz schlicht aus. Mitten in der Great Basin Wüste, zwischen Sierra Nevada und den Rocky Mountains, ruhen die vier Stahlbeton-Kolosse auf ihren in den Boden eingelassenen Fundamenten. Diese sorgen nicht nur für eine wesentlich längere Lebensdauer als es für Werke der Land Art allgemeinen üblich ist. Sie garantieren auch die exakte Ausrichtung der Tunnel nach Holts peniblen Berechnungen.

1973 bis `76 habe sie an den Tunneln gearbeitet, erzählte Holt selbst zu Lebzeiten, `74 habe sie das 40 Hektar große Wüstenareal eigens zur Errichtung der Sonnentunnel gekauft – für 40 Dollar pro Hektar. Die kleine Diskrepanz – 1973 mit der Arbeit begonnen aber erst 1974 den Boden gekauft – deuten Kunstwissenschaftlerinnen als Indiz für die minutiöse Vorbereitung der Arbeit.

Ein Jahr lang soll Holt Lichtverhältnisse unter Berücksichtigung von Bewegungen der Sonne, des Mondes und bestimmter Mondphasen, jahreszeitabhängiger Sternenkonstellationen beobachtet, durchdacht und berechnet haben, bis sie sich sicher war, den richtigen Standort, die richtigen Dimensionen, die exakte Ausrichtung gefunden und ein realisierbares Projekt vor sich zu haben.

Und was für eines! Nichts geringeres als das Universum auf einen menschlichen Maßstab herunterzubrechen, es persönlicher zu machen, war ihr Anliegen.

Nancy Holt auf den Stufen zur Clocktower Gallery in New York, 1974 © © Holt/Smithson Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Gwenn Thomas

Nancy Holt mit Mirrors of Light II in der Walter Kelly Gallery, Chicago, Illinois, 1974 © © Holt/Smithson Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2023; Foto: John R. Bayalis

Nancy Holt, Electrical System, 1982 © © Holt/Smithson Foundation, VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Luis Kürschner

Nancy Holt, Locator with Mirror, 1972 © © Holt/Smithson Foundation, VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Courtesy: Sprüth Magers, Foto: Peter Mallet

Nancy Holt, Concrete Poem, 1968 © © Holt/Smithson Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Courtesy: Sprüth Magers

Nancy Holt, Electrical System, 1982 © © Holt/Smithson Foundation, VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Courtesy: Sprüth Magers, Foto: Robert Wedemeyer