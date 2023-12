Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Besorgt Sie die Entwicklung des Klimas?

Bei der diesjährigen UN-Weltklimakonferenz „COP28“ in Dubai wird über neue Klimaschutzmaßnahmen verhandelt. Einer Analyse der Vereinten Nationen zufolge ist die Welt weit davon entfernt, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Die Konferenz in Dubai müsse ein Wendepunkt sein. UN-Klima-Chef Simon Stiell erklärte: „Der Bericht zeigt, dass die Regierungen zusammengenommen Babyschritte gehen, um die Klimakrise abzuwenden.“

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Sind Sie für ein Grunderbe für alle 18-Jährigen in Deutschland?

Die Mehrheit der Befragten mit 75 % stimmten gegen ein Grunderbe, 13 % stimmten dafür. 5 % stimmten mit eher ja, 2 % mit unentschieden und 5 % mit eher nein.

Die Jusos fordern ein Grunderbe in Höhe von 60.000 Euro. Finden Sie die Höhe des Betrags angemessen?

Die Mehrheit der Befragten mit 67 % stimmten gegen ein Grunderbe. 12 % finden den Betrag nicht angemessen und stimmten mit nein. Mit ja stimmten 8 % und mit eher ja 7 % der Befragten. 2 % stimmten mit neutral und 4 % mit eher nein.

Sind Sie der Meinung, dass ein Grunderbe die Vermögensungleichheit reduzieren und die Chancengleichheit fördern kann?

63 % der Befragten sind nicht der Meinung, dass ein Grunderbe die Chancengleichheit fördern und die Vermögensungleichheit reduzieren könne. 14 % der Befragten stimmten mit eher nein, 3 % mit unentschieden. Mit ja stimmten 13 % und mit eher ja 7 %.