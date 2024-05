Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Ist die Demokratie in Deutschland in Gefahr?

Die jüngsten Angriffe auf Politiker im Wahlkampf haben eine Welle der Bestürzung ausgelöst, jedoch sind sie leider keine Seltenheit. Kürzlich wurde der sächsische Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl, Matthias Ecke, von einem Schlägertrupp angegriffen. In Essen wurden Bundestagsabgeordnete der Grünen attackiert. Allein in Sachsen hat die Polizei bereits 30 solcher Angriffe registriert.

Was als hitzige politische Diskussion beginnt, schlägt in Hass und Gewalt um. Wenn Gewalt zur Norm wird, verliert die Demokratie ihre Grundlage. Die bevorstehenden Wahlkämpfe sind nicht mehr nur Kämpfe um Programme und Personen, sondern werden zu einem Kampf um die Zukunft unseres Staates.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Glauben Sie, dass die Demokratie in Deutschland in Gefahr ist?

Ergebnis der vorherigen Umfrage: Sollte es Steuervorteile für Überstunden geben?

Halten Sie Steuervorteile für das Leisten von Überstunden für eine sinnvolle Maßnahme gegen Arbeitskräftemangel in Deutschland? 49 % der Befragten befürworten Steuervorteile für das Leisten von Überstunden, während 49 % dagegen sind. 2 % sind unentschieden.

Würde die geringere Besteuerung von Überstunden für Sie einen Anreiz für Mehrarbeit schaffen? Für 48 % der Befragten würde eine geringere Besteuerung von Überstunden einen Anreiz für Mehrarbeit schaffen, während das für 47 % nicht der Fall wäre. 5 % zeigten sich in Bezug auf die Frage unentschlossen.

Sind Sie der Meinung, die steuerliche Privilegierung von Überstunden könnte die geschlechterungleiche Verteilung von Arbeit weiter steigern? 39 % der Befragten gehen bei einer steuerlichen Privilegierung von Überstunden langfristig von einer Steigerung der geschlechterungleichen Verteilung von Arbeit aus, während 45 % nicht der Meinung sind. 16 % wählten „Unentschieden“ als Antwort auf die Frage.