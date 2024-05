Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Verliert die AfD aufgrund von Krahs SS-Äußerungen Wählerstimmen?

Die AfD hat ein Auftrittsverbot für ihren umstrittenen Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Krah verhängt. Auch aus dem Bundesvorstand der Partei will sich Krah zurückziehen. Anlass dafür war seine Äußerung gegenüber der italienischen Zeitung „La Repubblica“, dass nicht alle SS-Männer Verbrecher gewesen seien.

Von Frankreichs Rechtspopulisten wurden die Aussagen als Verharmlosung der Nazizeit verstanden und zum Anlass genommen, die Zusammenarbeit mit der AfD im Europaparlament aufzukündigen.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Verliert die AfD aufgrund von Krahs SS-Äußerungen Wählerstimmen?

Ergebnis der vorherigen Umfrage: Haben Sie Vertrauen in das Grundgesetz?

Ist das Deutsche Grundgesetz wichtig für Ihr tägliches Leben? 87 % der Befragten geben an, dass das Grundgesetz für Ihr tägliches Leben eine wichtige Rolle spielt, während 10 % nicht dieser Meinung sind. 3 % sind unentschieden.

Müsste das Deutsche Grundgesetz aus Ihrer Sicht modernisiert werden? 42 % der Befragten halten eine Modernisierung für notwendig, während das 46 % nicht so sehen. 12 % zeigten sich in Bezug auf die Frage unentschlossen.

Sollten Ihrer Meinung nach Kinderrechte explizit ins Grundgesetz aufgenommen werden? 51 % der Befragten vertreten die Ansicht, dass Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden sollten, 34 % sehen das anders. 15 % wählten „Unentschieden“ als Antwort auf die Frage.