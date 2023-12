Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie stehen Sie zu einem Böllerverbot an Silvester?

Die Silvester-Krawalle zum letzten Jahreswechsel haben die Debatte um das Böllerverbot in Potsdam noch einmal verstärkt. Ohnehin gab es viele Gründe, darüber zu diskutieren, ob Freiheit und Tradition des privaten Silvesterfeuerwerks die Gegenargumente aufwiegen. Umwelt- und Klimaschutz, Verletzungs- und Todesgefahr, unnötig belastete Notdienste und Krankenhäuser, Lärm, Dreck sowie nicht zuletzt der Tierschutz lassen ein Verbot zumindest erwägenswert erscheinen.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Sollte es ein Böllerverbot an Silvester geben?

