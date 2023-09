Neue OECD-Studie vorgestellt Deutschland verliert bei der beruflichen Bildung

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat am Dienstag ihren jährlichen Bericht „Bildung auf einen Blick“ vorgestellt. Für Deutschland sind einige positive Ergebnisse, aber auch negative Tendenzen dabei. Dazu gehört insbesondere ein erheblicher Einbruch bei der Erlangung eines beruflichen Bildungsabschlusses.

Demnach ist der Anteil der 25- bis 34-Jährigen, die keinen Studien-, sondern einen beruflichen Abschluss vorweisen können, zwischen 2015 und 2022 von 51 auf 38 Prozent zurückgegangen. Der Rückgang von 13 Prozentpunkten ist der größte unter allen OECD-Ländern und liegt deutlich über dem durchschnittlichen Rückgang von zwei Prozentpunkten.

13 Prozent beträgt der Rückgang beim Anteil der Jugendlichen mit beruflichem Abschluss.

Zudem ist Deutschland ist eines von nur zwei OECD-Ländern, in denen der Anteil der 25- bis 34-Jährigen, die weder über einen Berufs- noch über einen Studienabschluss verfügen, im selben Zeitraum von 13 auf 16 Prozent gestiegen und liegt damit um zwei Prozentpunkte über dem Schnitt. Parallel dazu vergrößerte sich der Prozentsatz junger Erwachsener mit Hochschulabschluss von 30 im Jahr 2015 auf 37 im Jahr 2022. Dies spiegelt einen OECD-weiten Trend zu steigenden Raten von Hochschulabschlüssen.

Zunehmende „Bildungspolarisierung“

Die Autoren der Studie sprechen von einer „zunehmenden Bildungspolarisierung“, da mehr junge Erwachsene in Deutschland entweder ein sehr niedriges oder ein hohes Bildungsniveau erlangen. Mit anderen Worten: Die Mitte wird immer kleiner. Dies wiederum schlägt sich auf dem Arbeitsmarkt dergestalt nieder, dass Nachwuchs in den Ausbildungsberufen fehlt.

Als positiven Befund für Deutschland nennen die OECD-Autoren, dass 94 Prozent der jungen Erwachsenen erwerbstätig sind. Nur Island hat demnach eine noch höhere Beschäftigungsquote in dieser Gruppe. Zudem verdienen die 25- bis 34-Jährigen mit Berufsabschluss in Deutschland 67 Prozent mehr als junge Erwachsene ohne Berufsabschluss. Dieser Unterschied ist wesentlich höher als der durchschnittliche Verdienstvorsprung von 23 Prozent in der OECD. Allerdings schwindet dieser Vorsprung bei den älteren Jahrgängen, was laut OECD die Bedeutung von Fortbildungen in späteren Berufsjahren unterstreicht.

Geringere Arbeitslosenquote jüngerer Erwachsener in Deutschland

Zu den weiteren für Deutschland positiven Ergebnissen gehört, dass wesentlich weniger 18- bis 24-Jährige (8,6 Prozent) als im OECD-Durchschnitt (14,7 Prozent) zu der Gruppe derjenigen gehört, die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind. Die Verringerung dieser Quoten unter jungen Erwachsenen sei aber „in allen Ländern eine besonders wichtige Herausforderung“, da die Betroffenen „später im Leben schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben“.

Weitere OECD-Ergebnisse im Überblick:

Die Ausgaben pro Schüler betragen in Deutschland 15.767 US-Dollar (USD). Das sind etwa 3100 USD mehr als der OECD-Durchschnitt. Mit 20.394 USD sind die Ausgaben vor allem in der beruflichen Bildung hoch. Allerdings investiert Deutschland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt weniger in die Bildung (4,6 Prozent) als der OECD-Durchschnitt (5.1 Prozent).

betragen in Deutschland 15.767 US-Dollar (USD). Das sind etwa 3100 USD mehr als der OECD-Durchschnitt. Mit 20.394 USD sind die Ausgaben vor allem in der beruflichen Bildung hoch. Allerdings investiert Deutschland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt weniger in die Bildung (4,6 Prozent) als der OECD-Durchschnitt (5.1 Prozent). Die Gesamtdauer des Pflichtunterrichts in der Schule variiert stark von Land zu Land. In der gesamten OECD beläuft sich die Stundenzahl des Pflichtunterrichts auf durchschnittlich 7634 Stunden, in Deutschland auf 7376 Stunden, ist also niedriger. Im Durchschnitt der OECD-Länder entfallen 25 Prozent der Pflichtstunden in der Grundschule auf Lesen, Schreiben und Literatur und 16 Prozent auf Mathematik, in Deutschland sind es 27 Prozent für das Lesen, Schreiben und Literatur und 21 Prozent für Mathematik.

in der Schule variiert stark von Land zu Land. In der gesamten OECD beläuft sich die Stundenzahl des Pflichtunterrichts auf durchschnittlich 7634 Stunden, in Deutschland auf 7376 Stunden, ist also niedriger. Im Durchschnitt der OECD-Länder entfallen 25 Prozent der Pflichtstunden in der Grundschule auf Lesen, Schreiben und Literatur und 16 Prozent auf Mathematik, in Deutschland sind es 27 Prozent für das Lesen, Schreiben und Literatur und 21 Prozent für Mathematik. Bei den Gehältern der Lehrer liegt Deutschland weit über dem OECD-Schnitt. Demnach verdienen deutsche Lehrer mit 15 Jahren Berufserfahrung kaufkraftbereinigt 96.742 USD (76.317 Euro), im OECD-Schnitt aber nur 53.456 USD.

liegt Deutschland weit über dem OECD-Schnitt. Demnach verdienen deutsche Lehrer mit 15 Jahren Berufserfahrung kaufkraftbereinigt 96.742 USD (76.317 Euro), im OECD-Schnitt aber nur 53.456 USD. Die Gehaltskosten für Lehrer je Schüler im Primarbereich liegen demnach in Deutschland bei 5441 USD und damit über dem OECD-Durchschnitt von 3614 USD. Dieser Unterschied lässt sich in die folgenden vier Faktoren aufschlüsseln: Höhere Lehrergehälter erhöhen die Kosten (um 2496 USD), unterdurchschnittliche Unterrichtsstunden erhöhen die Kosten (um 447 USD), unterdurchschnittliche Unterrichtszeit senkt die Kosten (um 458 USD) und größere Klassen reduzieren die Kosten (um 658 USD). Zwischen 2015 und 2021 stiegen die Gehaltskosten für Lehrkräfte pro Schüler in Deutschland um 15 Prozent von 4749 USD auf 5441 USD).

Weitere Ergebnisse werden von den Autoren der Studie sowie von Berlins Staatssekretär Torsten Kühne (CDU) als Vertreter der Kultusministerkonferenz an diesem Dienstagmittag bekannt gegeben.