Neun Tipps für ein Wochenende zwischen Potsdam und Berlin Bunte Blätter, echte Falken, heiße Therme und für alle Tacos satt

Ich bin ein Reisender zwischen den Welten. Eine Woche Berlin, präziser: Potsdam, eine Woche München. Oft auf dem Weg dazwischen. So entstehen auch diese Zeilen im ICE (Bislang 22 Minuten Verspätung. WLAN kaputt. Ich könnte heulen.) Umso mehr freue ich mich auf das kommende Wochenende, das ich ausnahmsweise nicht im Zug, sondern in meiner Wahlheimat verbringen werde. Wobei ich ja gewarnt wurde. Nicht vor diesem speziellen Wochenende, sondern vor der kalten Jahreszeit in diesen Gefilden. Kalt. Nass. Dunkel. Sonnenuntergang gefühlt schon vor dem Sonnenaufgang. Der Herbst ist traurig, doch wenn der Winter in Berlin/Brandenburg vor der Türe steht, mein Freund, wird es hier noch trauriger.

