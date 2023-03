Ohne großen bürokratischen Aufwand Windräder und Solaranlagen aufzustellen, wird jetzt einfacher

Bundestag und Bundesrat haben am Freitag den Weg freigemacht für schnellere Verfahren beim Ausbau erneuerbarer Energien. Auf der Basis einer EU-Verordnung können nun bis Ende Juni 2024 Windkraftanlagen auf See und an Land sowie Leitungen zu Offshore-Anlagen, auf Flächen von Solaranlagen und für Stromnetze schneller geplant und genehmigt werden.

Beim Aufstellen von Windrädern können zusätzliche Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Verfahren, die dem Artenschutz dienen, entfallen.

Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterstützt das reduzierte Verfahren das Vorhaben, bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stroms vor allem aus Wind- und Sonnenkraft zu erzeugen. Das Vorhaben sei anspruchsvoll, aber realistisch, sagte er vor Journalisten im Bundesrat.

