„Olympia in der Spandauer Zitadelle“ Welche Nöte, Sorgen, Wünsche hat der Sport, Herr Präsident?

Diese Woche trifft sich der Bezirkssportbund von Berlin-Spandau um den neuen Präsidenten Thorsten Hanf, 63, in Gatow. Der Anlass: die Nöte und Wünsche des Sports im 250.000-Leute-Bezirk. Sogar der Chef des Berliner Landessportbundes wird erwartet, wenn es um die Sorgen der Sportvereine und den Krach auf der Havel geht. Heute stellt sich der neue Präsident aus Spandau vor, spricht über seine Ideen - und Olympische Spiele in Spandau, zum Beispiel in der Zitadelle.