Das „Barbie Phone“ Warum das Klapp-Handy ein Erfolg sein könnte

Nach dem Erfolg des Kinofilms „Barbie“ sind zahlreiche Produkte mit der Spielzeugfigur auf den Markt gekommen. Neben T-Shirts und Tassen, Freundschaftsbüchern und Stickern soll es bald auch Handys geben: Der Elektronikhersteller HMD Global hat am Sonntag angekündigt, ab dem Sommer ein Gerät mit Lizenz des Barbie-Konzerns Mattel zu verkaufen.

Das Klapp-Handy sei in Pink mit Glitzer gehalten und verfüge über den „Vintage-Chic“ der Marke Barbie, teilte das Unternehmen am Vortag des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona mit. Anschauen können Besucher der Mobilfunkmesse das Gerät aber noch nicht – der Hersteller zeigte in einer Präsentation lediglich die pinken Umrisse.

Für HMD Global ist das Gerät Teil einer neuen Strategie. Das Unternehmen produziert bislang Handys mit der Marke Nokia. Das ermöglicht eine Lizenzvereinbarung mit dem finnischen Technologiekonzern, der einst Marktführer war, sich aber längst aus dem Endgerätemarkt zurückgezogen hat. In Branchenkreisen ist jedoch zu hören, dass der Deal spätestens 2026 ausläuft. Der Hersteller äußert sich dazu nicht konkret.

40 Millionen Handys verkaufte die HMD Global im Jahr 2022.

HMD Global muss also umdisponieren. Das Unternehmen verfolge nun eine „Multi-Marken-Strategie“, sagte Marketingchef Lars Silberbauer dem Handelsblatt. Es werde künftig Geräte unter dem eigenen Namen vermarkten und zudem wie im Fall Mattel Lizenzvereinbarungen schließen. Auch Nokia-Geräte sind zunächst weiter im Programm.

Diese Neuausrichtung ist ein Beispiel dafür, wie sich die Mobilfunkbranche verändert hat. Einerseits zeigt sich, dass der Name Nokia allein längst kein Verkaufsgarant mehr ist – der Glanz vergangener Zeiten lässt nach. Andererseits sind bekannte Marken nach wie vor nötig, um im umkämpften Markt auf sich aufmerksam zu machen – etwa „Barbie“.

Zwischen Puppen und Merchandise

Das neue „Barbie Phone“ dürfte sich technisch kaum von der Masse abheben: Es handelt sich um ein Klapp-Handy mit Tasten und ohne Internetverbindung. In der Branche spricht man beschönigend von einem „Feature Phone“. Schon ab rund 20 Euro sind einfache Geräte zu bekommen, Modelle mit Klappbildschirm kosten ab 40 Euro.

Den Unterschied soll das Design machen. Spätestens seit dem Film zählt Barbie zu den globalen Marken. Die Hoffnung: Zahlreiche Kinder wie Erwachsene wollen Produkte mit der Figur haben – vor allem Mädchen und Frauen. Und sie (oder ihre Eltern) sind bereit, dafür einen Preisaufschlag zu zahlen. „Wir hoffen auf ein hohes Volumen“, sagt Marketingexperte Silberbauer, ohne Zahlen zu nennen.

Wir wollen Kunden nicht dazu verleiten, mehr und mehr Zeit mit dem Gerät zu verbringen. Lars Silberbauer, Marketingchef von HMD Global

Was dazu beitragen soll: Mattel zählt zu den größten Spielzeugherstellern der Welt und investierte große Summen ins Marketing. Zwischen Puppen und Merchandising-Artikeln, so hofft man bei HMD, erlangt das Handy ebenfalls Bekanntheit. Für das Start-up, das mit globalen Konzernen wie Samsung, Xiaomi und Oppo konkurriert, ist das eine willkommene Unterstützung.

Als Zielgruppe hat das HMD-Management „Barbie-Fans aller Altersgruppen“ ausgemacht, die den „Digital Detox“ suchen – also Ablenkungen durch Apps wie Instagram, Youtube oder Tiktok vermeiden wollen. Die reduzierte Ausstattung sei ein Vermarktungsargument, meint Silberbauer daher: „Wir wollen Kunden nicht dazu verleiten, mehr und mehr Zeit mit dem Gerät zu verbringen.“

Lukratives Geschäft mit Billig-Handys

Feature Phones sind in Europa ein Nischengeschäft, global gesehen aber noch gefragt – besonders in Teilen Afrikas und Asiens. Das zeigt der Geschäftsbericht von HMD Global: Das Segment „Entry Devices“ trug 2022 zwei Drittel zum Umsatz von 1,2 Milliarden Euro bei, fast doppelt so viel wie die „Smart Devices“. Für 2023 liegen noch keine Zahlen vor, das Verhältnis dürfte aber ähnlich sein.

Mit dem Barbie-Handy stärkt HMD Global die Sparte, in der das Unternehmen richtig Geschäft macht. Francisco Jeronimo, Analyst bei IDC

Anders gesagt: Ein Großteil der 40 Millionen Handys, die HMD Global 2022 verkaufte, dürften einfache Geräte mit Tastatur gewesen sein.

„Mit dem Barbie-Handy stärkt HMD Global die Sparte, in der das Unternehmen richtig Geschäft macht“, sagte Francisco Jeronimo, Analyst bei IDC, dem Handelsblatt. Der Markt für Feature Phones schrumpfe indes langfristig, der Hersteller müsse daher bei Smartphones ein relevanter Anbieter werden – das sei bislang von „überschaubarem Erfolg“ gekrönt.

Dass HMD auf der Messe kein Gerät gezeigt habe, sei allerdings eine „verpasste Gelegenheit“, sagte Jeronimo: „Die Partnerschaft ist jetzt überall in den Nachrichten – in ein paar Monaten nicht mehr.“

In den nächsten Jahren dürfte es für HMD Global nicht einfacher werden. Das Start-up hat zwar über die Jahre einen dreistelligen Millionenbetrag Risikokapital erhalten und ist 2023 nach eigenen Angaben erstmals profitabel gewesen. Allerdings ist der Wettbewerb in der Branche, die zwei Jahre in Folge geschrumpft ist, brutal.

Während HMD Global künftig womöglich ohne die Marke Nokia auskommen muss, macht sich beispielsweise Konkurrent Vivo mit dem Sponsoring der Fußball-EM bei einem Millionenpublikum einen Namen. Etwas Starpower kann da nicht schaden, um gegenzuhalten.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.