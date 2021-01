Es erscheint paradox: Ein großer Teil der Bürger hat schlicht keinen Bock mehr auf die scheinbar ewig neuen Corona-Regeln – und trotzdem fällt es den meisten Menschen gar nicht so schwer, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Genau das aber ist das Ergebnis einer exklusiven Civey-Umfrage für den Tagesspiegel.

Demnach fällt es 56,6 Prozent der Deutschen aktuell nicht schwerer, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten als zu Beginn der Corona-Pandemie. Für 36,5 Prozent ist dies jedoch sehr wohl der Fall, und 6,9 Prozent sind unentschieden.

Damit können Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bei ihrer Beratung über eine Verschärfung des Lockdowns zumindest mit Blick auf die Verlängerung auf eine breite Unterstützung durch die Bevölkerung bauen.

Aktuell gilt eine generelle Kontaktbeschränkungen auf einen Hausstand plus eine Person. Geschäfte, Gastronomie, Kultur- und Sportstätten bleiben geschlossen. An den Schulen ist die Präsenzpflicht meist ausgesetzt, auch Kitas sind oftmals dicht.

Auch die sogenannte „Corona-Leine“ mit einer Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer ab Stadtgrenze in Regionen mit über 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen scheint die Bevölkerung laut der Umfrage eher weniger zu beeindrucken – obwohl sie politisch hoch umstritten war. Zudem scheint sie in ländlichen Regionen mit diffusem Ausbruchsgeschehen Wirkung zu zeigen, wie Daten aus der interaktiven Corona-Karte des Tagesspiegel zeigen.

Aber: Obwohl es den meisten Teilnehmern der Umfrage nicht schwerer fällt, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten, empfindet sie inzwischen eine Mehrheit als emotional bedrückender als noch im Frühjahr. Hier ist das Zahlenverhältnis genau umgekehrt: 56,5 Prozent sind bedrückt, bei 36,1 Prozent ist dies nicht der Fall. Eine mögliche Interpretation: Die Deutschen halten sich also größtenteils an die Regeln – leiden aber im Stillen.

Dieses Gefühl scheinen Kanzlerin und Landesfürstinnen zumindest im Hinterkopf zu haben. Aus der Expertenrunde am Montagabend, die auf den Corona-Gipfel am Dienstag einstimmte, war zu hören: „Alles trifft auf eine gewisse Pandemiemüdigkeit“. Kai Nagel, Verkehrsplaner von der TU Berlin, der Montagabend als Experte in die Runde geladen war, sagt mit Blick auf die Stimmung in der Bevölkerung: „Es hat sich was geändert.“

Ob die Menschen Kinder haben oder nicht, scheint dabei kaum eine Rolle zu spielen. Wenn Minderjährige mit im Haushalt leben, empfinden 57,7 Prozent die aktuellen Beschränkungen als bedrückender – ohne Kinder im Haushalt sind es 55,3 Prozent.

Auch wenn Familien die Zeit aktuell im Vergleich mit dem Frühjahr nicht als wesentlich bedrückender empfinden als Menschen ohne Kinder, fällt es ihnen dafür aber schwerer als zum Beginn der Pandemie, sich tatsächlich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Leben Minderjährige mit im Haushalt, ist das für 43,7 Prozent der Fall. Ohne Kinder ist das nur für 32,3 Prozent ein Problem.

Dafür zeigen sich größere Unterschiede in den Altersgruppen. Bei den 18- bis 29-Jährigen fällt es der Hälfte der Umfrage-Teilnehmer schwerer, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten als zu Beginn der Pandemie. Dieser Wert nimmt über die Altersgruppen hinweg stetig ab, bei den Über-65-Jährigen sind es dann nur noch 30,4 Prozent.

Den Jüngeren fällt es nicht nur schwerer, sie fühlen sich auch emotional bedrückter. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es fast 65 Prozent, bei den Über-65-Jährigen nur 50,7 Prozent.

Diese bedrückenden Gefühle dürften nun weiter zunehmen. Denn Bund und Länder wollen den Lockdown nicht nur bis 15. Februar verlängern, sondern auch weiter verschärfen. Geplant ist unter anderem eine Verordnung mit einer Homeoffice-Verpflichtung, wenn Arbeitgeber nicht darlegen können, dass das nicht geht. Im Ergebnis heißt das: Die Menschen werden noch seltener auf andere treffen.