Haruki Murakamis Roman „Die Stadt und ihre ungewisse Mauer“ In einer Welt ohne Zeit

Die sogenannte Gruppe der Fünf kommt auch in diesem neuen Roman von Haruki Murakami vor. Diese Gruppe bestand aus fünf russischen Komponisten, die sich 1862 in St. Petersburg zusammengeschlossen hatten, um das Russische in der Klassik wieder stärker zu betonen, weil sich ihre Kollegen vermehrt an westeuropäischen Vorbildern orientierten.