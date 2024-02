Tagesspiegel Plus Ilona Hartmanns neuer Roman „Klarkommen“ : Freud und Leid des Echtzeitalters

Fühlt sich manchmal an wie ein kratziger Pulli, der nicht richtig passen will: Die Influencerin, Radiomoderatorin und Schriftstellerin Ilona Hartmann erzählt vom Erwachsenwerden in der großen Stadt.