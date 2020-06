Die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge erstmals seit rund zwei Monaten wieder gestiegen. Am Donnerstag wurden demnach 555 neu Infizierte von den Gesundheitsämtern gemeldet, während die Zahl der Genesenen mit rund 400 angegeben wurde.

Zudem starben 26 Menschen. Die Zahl der infektiösen Menschen stieg somit auf rund 5460. In den vergangenen Monaten war diese zentrale Zahl stetig gefallen, was Grund für die weitgehenden Lockerungen der Corona-Auflagen war. Zuletzt war laut RKI auch die sogenannte Reproduktionszahl, kurz R-Wert, wieder über den Wert von eins gestiegen.

Dieser Ansteckungsfaktor ist am Mittwoch allerdings nun wieder unter die kritische Marke von 1,0 gesunken und liegt nun bei 0,86. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 1,11 gelegen.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert (Datenstand 10.6. 0 Uhr) zuletzt ebenfalls bei 0,86 (Vortag: 0,9). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Krise 185.416 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete. 8755 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland. Etwa 171 200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. (Reuters, dpa)