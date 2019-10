Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenenfamilien und Opfer des NSU-Terrors, Barbara John, wertet es als „Alarmzeichen“, dass Unbekannte in Zwickau den Gendenkbaum für Enver Simsek, das erste von zehn Opfern der Neonazi-Terrorzelle, abgesägt haben. „Wir dürfen darüber nicht hinweggehen, das muss uns alle zutiefst beunruhigen“, sagte die frühere Ausländerbeauftragte Berlins dem Tagesspiegel.

Die Tat zeige nicht nur, dass rechtsextreme Kräfte und Netzwerke ein würdiges Gedenken an die NSU-Opfer verhindern wollten. „Die neuen Nazis demonstrieren damit auch, dass sie Mord als Mittel der Politik gutheißen.“ John appellierte an das Land Sachsen und die Stadt Zwickau, „alles zu unternehmen, um aufzuklären, wer hinter der Tat steht“.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Der Baum war erst am 8. September in Zwickau gepflanzt worden. Neun weitere sollten folgen. Zwickaus Stadtsprecher Mathias Merz sagte dem epd, die Stadt müsse „den Schock erst einmal verdauen“. Es sei jetzt offen, ob der Gedenkort wie geplant angelegt werde.

Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) hatte die „ruchlose Tat“ angeprangert. Sie zeige, dass manche leider nicht begriffen hätten, „welch menschenverachtende Taten die Terroristen des NSU begangen haben“. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin, die Tat sei „schlicht und einfach bestürzend“, müsse scharf verurteilt und aufgeklärt werden. An die Opfer der lange unerkannten Mordserie zu erinnern, sei man den Opfern, ihren Familien sowie dem Kampf gegen Rechtsextremismus schuldig, sagte Seibert.

Mehr zum Thema Rechter Terror Der Hass des NSU wächst weiter

Die Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte fast 14 Jahre lang im Untergrund gelebt - zuletzt in Zwickau. (mit epd)