AfD klagt gegen den Bundestag Ist Mehrheit alles, was in der Demokratie zählt?

Die Mehrheit ist heilig in der Demokratie, und wer sie erringt, hat Macht. Ein einfaches Prinzip, wenn auch kein absolutes. So sehen es naturgemäß alle Sorten von Minderheiten, zu denen nach wie vor auch die rechtspopulistische AfD gezählt werden darf.

Entsprechend oft führt ihr Weg sie nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht. Jenes Gericht, von dem sich Minderheiten regelmäßig Schutz und Teilhabe versprechen. Allen voran solche, die sich als Opposition verstehen. Oder die es, wie die AfD, tatsächlich sind.

Am Mittwoch verhandelten die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats zwei Organstreitverfahren, die unmittelbar mit dem Mehrheitsprinzip zu tun haben. Die AfD-Fraktion will Vorsitzende in Bundestagsausschüssen stellen, wie andere Fraktionen auch. Die anderen aber lehnen das ab. Es ist das erste Mal, dass man sich in Karlsruhe mit einem solchen Anliegen befassen muss.

Die Funktionsfähigkeit des Bundestags wäre massiv beschränkt, wenn Ausschüsse gezwungen wären, mit Vorsitzenden zu arbeiten, denen sie nicht vertrauen. Sophie Schönberger, Prozessbevollmächtigte des Bundestags.

Der zweite Fall ist ebenfalls eine Premiere. Er dreht sich um den AfD-Abgeordneten Stephan Brandner, der 2019 als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt worden war. Damals deutete sich schon an, dass es um die bisher geübten Praktiken Krach geben würde. Eilanträge der AfD beim Bundesverfassungsgericht waren allerdings gescheitert.

Der Posten gibt den Worten von Politikern Gewicht

Wie wichtig diese Ausschüsse im Parlamentsbetrieb sind, machte die Senatsvorsitzende und Gerichtspräsidentin Doris König deutlich: Hier werde die „grundlegende Sacharbeit“ geleistet, die Beratungen dort – und nicht im Plenum – seien „Kern des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens“.

Tatsächlich werden in den Ausschüssen, die sich inhaltlich weitgehend mit den Zuständigkeiten in den Regierungsressorts überschneiden, jene Kompromisse produziert, die typisch für die repräsentative Demokratie bundesrepublikanischer Prägung sind. Das polarisierende Schauspiel, wie man es aus dem Plenum kennt, weicht hier regelmäßig einer kooperativen Stimmung. Ein Parlament muss liefern – und zwar bestenfalls etwas, das auch berechtigte Einwände aufnimmt.

Der oder die Vorsitzende im Ausschuss hat die Aufgabe, diesen Prozess zu moderieren und zu leiten. Es ist ein anderer Job als der der „einfachen“ Abgeordneten, weshalb auch Zulagen vorgesehen sind.

Zugleich sind die Vorsitzenden auch so etwas wie das überparteiliche öffentliche Gesicht des jeweiligen Parlamentsausschusses, wie es der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner bei der Verhandlung nannte. Das Amt steigert die Reputation seines Trägers in dem jeweiligen Fachgebiet, gibt den Worten bei Reden und in Talkshows Gewicht. Als aktuelles „Paradebeispiel“ wies der Prozessbevollmächtigte der AfD Michael Elicker auf die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hin.

Regeln, wie man an den Job kommt, sind rar. In der Geschäftsordnung des Bundestags heißt es: „Die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter nach den Vereinbarungen im Ältestenrat.“ Jahrzehntelang lief es auf ein Einvernehmen der Fraktionen hinaus. Der Kandidat wurde dann im Ausschuss per Akklamation ernannt. Wahl oder Abwahl braucht man nicht.

Wenn Angriffe kommen, reagiere ich. Stephan Brandner, AfD-Politiker, rechtfertigt vor Gericht sein Verhalten als ehemaliger Ausschussvorsitzender.

Mit dem Auftritt der AfD im Parlament begann der Konsens zu bröckeln. Brandner wurde abgewählt, weil verschiedene Social-Media-Beiträge als unerträglich und hetzerisch empfunden wurden. Vor Gericht konzentrierten sich die Vertreter des Bundestags allerdings jetzt darauf, Brandners parteipolitisch gefärbten Auftritt – in Vorsitzendenfunktion – bei Neujahrsempfängen des Deutschen Anwaltvereins (DAV) zu rügen. Brandner erwiderte, er sei vom damaligen DAV-Präsidenten angegriffen und zu derartigen Stellungnahmen provoziert worden.

Für das Gericht scheint das parlamentarische Vorgehen keineswegs selbstverständlich. Das zeigten schon die vielen kritischen Fragen danach, aus welchen Motiven der Bundestag von seinen alten Prinzipien abgewichen sei. Weil die Kandidaten, wie es vor Gericht der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae nahelegte, „ungeeignet“ sind? Oder weil man sie aus politischen Gründen ablehnt?

Möglich, dass beides zusammenfließt. So erklärte es der langjährige Jurist in der Bundestagsverwaltung Sven Hölscheidt als Sachverständiger. Ein „Benennungsrecht“ einer einzelnen Fraktion könne es nicht geben. Ein Vorsitzender, der sich beispielsweise „obstruktiv“ verhalte, müsse aus dem Amt entfernt werden können.

Ein Urteil wird es wohl erst in einigen Monaten geben. Die AfD fordert ihre Gleichbehandlung als Fraktion, ihr Recht auf eine effektive Opposition und eine „faire und loyale Anwendung der Geschäftsordnung“. Das Gericht wird sich vermutlich für die eine oder die andere Seite entscheiden müssen. Ein Kompromiss, wie er sonst zuweilen auch in Karlsruhe gelingt, war am Mittwoch zunächst nicht ersichtlich.