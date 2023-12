Freie Wähler – ohne Palmer und gegen Wagenknecht Mit bayerischem Schwung in Richtung Bund

Für ein paar Stunden schien der Coup perfekt. „Boris Palmer will für Freie Wähler antreten“, verkündete der SWR über den früheren Grünen-Politiker aus Tübingen. Der bekannteste Kommunalpolitiker der Republik als neues Zugpferd der Freien Wähler?

Nicht ganz, denn Palmer schloss sich nur der Freie Wähler Vereinigung in Tübingen an, die mit den bundesweit agierenden Freien Wählern um Parteichef Hubert Aiwanger nichts zu tun hat.

Doch Aiwanger, der auch bayrischer Wirtschaftsminister ist, hat die Hoffnung auf den prominenten Politiker noch nicht aufgegeben. „Wir sind eine integrationsfähige Partei auch für meinungsstarke Politiker wie Boris Palmer. Wir haben inhaltlich auch Differenzen, aber jetzt können wir uns auf lokaler Ebene ja erst einmal kennenlernen“, sagte Aiwanger dem Tagesspiegel. Für die Freien Wähler wäre Boris Palmer eine große Chance, endlich wegzukommen vom Image der Einmann-Partei Aiwanger.

Wir sind eine integrationsfähige Partei auch für meinungsstarke Politiker wie Boris Palmer. Hubert Aiwanger, Parteichef Freie Wähler

Dass die Freien Wähler noch immer von ihrem bekanntesten Vertreter abhängig sind, hat das turbulente Wahljahr 2023 gezeigt. In den Stadtstaaten Bremen (nicht angetreten) und Berlin (0,4 Prozent) spielten sie erwartbar keine Rolle.

In Bayern dagegen konnten sie mit Spitzenkandidat Aiwanger trotz der Flugblatt-Affäre mit 15,8 Prozent ihr bestes Wahlergebnis einfahren und den Platz in der Landesregierung festigen. In Hessen wiederum, wo die Freien Wähler kommunalpolitisch stark verwurzelt sind, reichte es nur zu 3,5 Prozent und damit fünf weiteren Jahren außerparlamentarischer Opposition.

Leider können wir Hubert Aiwanger nicht klonen. Gregor Voht, Generalsekretär der Freien Wähler, wünscht sich den Parteichef mindestens doppelt.

Dabei träumt die Partei weiter von einer größeren bundespolitischen Bedeutung. Nach 2,4 Prozent bei der Bundestagswahl 2019 soll es 2025 endlich mit dem Einzug in den Bundestag klappen. In der Partei ist man optimistisch. In Umfragen stehen die Freien Wähler aktuell bei zwei bis vier Prozent. Die Europawahl im kommenden Juni soll zur Generalprobe für den Bundestagswahlkampf werden und dabei helfen, sich von der Person Aiwanger zu emanzipieren.

„Leider können wir Hubert Aiwanger nicht klonen, aber wir haben starke Köpfe, die wir im Europawahlkampf profilieren werden“, sagt der Generalsekretär der Freien Wähler, Gregor Voht.

Er hat als Wahlziel eine Verdopplung der beiden Mandate im Europaparlament ausgegeben, hofft als Kandidat auf Listenplatz fünf aber auf ein noch stärkeres Ergebnis.

Die Kommunalwahlen könnten den Freien Wählern helfen

Von der Europawahl hänge viel mehr als nur die Zukunft von ein paar Kandidaten ab, ist sich der Generalsekretär sicher. Noch immer leiden die Freien Wähler darunter, dass ein Teil ihrer eigenen Leute sich einzig kommunalpolitisch engagieren möchte. In Baden-Württemberg etwa sind unabhängige Vereinigungen der Freien Wähler vor Ort in vielen Kreistagen und Gemeinderäten erfolgreich. Doch gegen den Kurs, überregional Politik zu machen, gibt es erhebliche Widerstände.

„Wer lokal etwas bewegen will, muss sich auch national und europäisch einbringen“, argumentiert dagegen Voht. Er ist mit der Entwicklung, die der Bundesverband angestoßen hat, zufrieden. Laut Parteiangaben haben die Freien Wähler inzwischen 16 Landesvereinigungen, 214 Kreisvereinigungen und 8268 Mitglieder. Mit der Brechstange könne man die kommunalen Vereinigungen nicht zwingen, so Voht: „Wenn wir bei der Europa- und der Bundestagswahl erfolgreich sind, werden sich uns immer mehr kommunale Gruppen anschließen.“

Durch die zeitgleich in vielen Bundesländern stattfindenden Kommunalwahlen rechnet sich Voht persönlich und für die Partei gute Chancen aus: „Wir werden rund um den 9. Juni eine große Präsenz haben. Uns ist wichtig, dass wir nicht nur als bayrische Partei wahrgenommen werden.“

Auf Bayern verzichten will man bei den Freien Wählern jedoch auch nicht. Auf Listenplatz eins steht mit Christine Singer die Landesbäuerin des einflussreichen Bayerischen Bauernverbands, der allein im Freistaat die Interessen von rund 150.000 Mitgliedern vertritt. Für die Freien Wähler ein großer Erfolg. Zwischen Alpenrand und Bayrischem Wald kenne jede Milchkanne Singer, heißt es scherzhaft in der Partei.

Wir müssen lauter werden und auch mal zuspitzen. Der Europaabgeordnete und Vize-Vorsitzende der Freien Wähler, Engin Eroglu, will im Wahlkampf mehr auffallen.

Auch stilistisch wollen die Freien Wähler vom Erfolgskonzept aus Bayern lernen. „Wir müssen lauter werden und auch mal zuspitzen“, sagt Engin Erolgu. Der Hesse sitzt für die Freien Wähler seit 2019 im Europaparlament und steht auch dieses Mal auf dem aussichtsreichen Listenplatz zwei. Als Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, will er vor allem mit seinem konservativen Kurs für solide Finanzen punkten.

Engin Eroglu (l.) will etwas vom Stil von Hubert Aiwanger übernehmen. © dpa/Helmut Fricke

Jeder Mitgliedstaat müsse für seine Schulden selbst verantwortlich sein, findet der 41-Jährige. „Die CDU, CSU und FDP behaupten zwar, gegen eine Schuldenunion zu kämpfen. Tatsächlich haben sie aber für den Recovery Fond gestimmt“, kritisiert Eroglu die Zustimmung für Corona-Gelder. Zudem brauche es einen Bürokratieabbau in Brüssel und eine Reform der Europäischen Union, ehe neue Mitgliedstaaten aufgenommen werden könnten.

Finanzen, Strukturreformen, Bürokratieabbau – so richtig lebensnah wirken die Themen nicht, die Eroglu nennt. Von seiner Sozialisierung sei er kein Populist, sagt er fast entschuldigend. Tatsächlich wirkt er als gelernter Sparkassenkaufmann, der früher bei den Grünen war, auf den ersten Blick fast so wie das Gegenteil von Hubert Aiwanger. Doch im breitbeinigen Auftreten des Parteichefs sieht er ein gewisses Vorbild: „Wir sind in einer Dekade der lauten Politik. Parteien leben von ihren Inhalten, aber auch der Aufmerksamkeit.“

Nach der AfD könnte jetzt Sahra Wagenknecht zum Problem werden

Doch genau um diese Aufmerksamkeit müssen die Freien Wähler hart kämpfen. Mit etwas Frust verfolgen sie in der Partei, dass manche Umfrageinstitute ihre Partei nicht einzeln ausweisen, während dem Bündnis Sahra Wagenknecht, das die Ex-Linken-Politikerin noch nicht einmal offiziell gegründet hat, beste Chancen auf ein zweistelliges Ergebnis prognostiziert wird.

Den Status „Sonstige“ wollen die Freien Wähler endlich ablegen. Doch für sie könnte sich eine schmerzliche Geschichte wiederholen. Schon in der Vergangenheit wurden sie durch Neugründungen anderer Parteien ausgebremst. Anfang der 2010er Jahre konnte vor allem die Piratenpartei neue Wähler ansprechen. Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts war es dann vor allem die AfD, die im national-konservativen Milieu den Freien Wählern die Stimmen strittig machten. Nun also Wagenknecht als Freier-Wähler-Schreck?

Hubert Aiwanger hat die Gefahr längst erkannt: „Jede Neugründung hat den Reiz des Neuen, aber wer weiß, ob Frau Wagenknecht überhaupt noch an ihrer Partei arbeitet, wenn sie einmal im Europaparlament sitzt“, sagt er. Wagenknecht würde zwar in der Migration ähnliche Werte vertreten wie die Freien Wähler, doch wirtschaftspolitisch sei sie eher kommunistisch unterwegs, so Aiwanger: „Wir müssen unseren Wählern klarmachen, dass sie das Bewährte und nicht den Medienhype wählen sollten.“

Der bayrische Vize-Ministerpräsident setzt dabei auf gewohnt markante Sätze. „Europa den Bürgern, nicht den Bürokraten“, sagt er etwa am Telefon und plädiert dann für eine normale Politik des Menschenverstandes und ohne Ideologie. Für ihn ist die Europawahl vor allem ein Testlauf, ob die Marke Freie Wähler inzwischen auch ohne ihn stark genug ist. Doch auch der Parteichef scheint daran Zweifel zu haben: „Wir müssen außerhalb Bayerns noch bekannter werden“, sagt er.

Bei der Bundestagswahl kann eine Stimme für die Freien Wähler dabei helfen, die Ampel gegen eine bürgerliche Koalition einzutauschen Hubert Aiwanger will in Berlin regieren.

Im Europawahlkampf werde er sich aber nicht verstecken, verspricht Aiwanger. Strategisch will er vor allem enttäuschten FDP-Anhängern eine neue Heimat bieten. „Die FDP hat sich mit der Ampel nach links verkauft“, sagt Aiwanger provokant und zählt etwa die Cannabis-Freigabe, das Selbstbestimmungsrecht und das modernisierte Staatsangehörigkeitsrecht auf. „Wer zu Eigentum und ökonomischer Vernunft steht, ist von den Liberalen enttäuscht worden.“

In Bayern, wo die Freien Demokraten mit drei Prozent den Einzug in den Landtag klar verpasst haben, ist es den Freien Wählern bereits gelungen, die FDP abzuhängen. Auch in Rheinland-Pfalz, dem zweiten Landtag, in dem die Partei seit 2021 vertreten ist, liegt man gleichauf und in Hessen fehlten letztlich auch nur 40.000 Stimmen. Bei der Europawahl, so das interne Ziel, will man vor den Liberalen landen.

Für Aiwanger wäre das auch das entscheidende Signal vor der Bundestagswahl. Schon 2021 trat er als Spitzenkandidat an und signalisierte so seine Wechselambitionen nach Berlin. Gelingt bei der Europawahl ein Achtungserfolg, glaubt Aiwanger an eine Machtoption. „Bei der Bundestagswahl kann eine Stimme für die Freien Wähler dabei helfen, die Ampel gegen eine bürgerliche Koalition einzutauschen.“