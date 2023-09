Aggressionen, Anfeindungen und Attacken Die Grünen werden zum Hassobjekt

Bei Facebook bereiten sich die Nutzer bereits auf den Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck an diesem Mittwoch in Wernigerode in Sachsen-Anhalt vor: „Übt schon mal Eier, Tomaten und scheisse [sic!] werfen“, schreibt ein Nutzer. Andere bezeichnen den Grünen-Politiker als „Kriegstreiber und Landesverräter“. Einer schreibt: „Verbrecher gehören nicht ins Goldene Buch.“

Eigentlich kommt der Vizekanzler zu einem Routinetermin in den Harz. Drei Tage lang findet hier die Energieministerkonferenz statt, auf der Agenda steht unter anderem eine Reform der Netzentgelte, damit der Strom nicht länger dort am teuersten ist, wo er mit vielen Wind- und Solaranlagen produziert wird.

Am Rande der Konferenz wird sich Habeck ins Goldene Buch der Stadt eintragen – doch das sorgt seit Tagen für Turbulenzen in Wernigerode.

Tausende wütende Kommentare finden sich inzwischen auf Facebook, auf einer Stadtratssitzung erklärte der lokale CDU-Fraktionsvorsitzende, Matthias Winkelmann, seinen Boykott der Veranstaltung: „Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, mit diesem Mann in einem Raum zu sein.“

Die meisten Angriffe werden auf Grüne verübt

Zwar sind noch keine Demonstrationen angemeldet, doch die Polizei ist in Alarmbereitschaft: „Wir haben uns gut vorbereitet“, versichert ein Sprecher der örtlichen Polizeidirektion am Telefon.

Trotz des Aufruhrs verteidigt Winkelmann auf Tagesspiegel-Anfrage seinen Auftritt in der Stadtratssitzung. „Ich werde nicht gute Miene zum bösen Spiel machen“, sagt er. Habeck gefährde mit seiner ideologischen Politik die Wirtschaft, sagt der CDU-Politiker. Er berichtet von besorgten Automobilzulieferern und aufgebrachten Bürgern wegen des Heizungsgesetzes.

Habeck habe nichts für die Stadt oder die Allgemeinheit getan, argumentiert Winkelmann. Im Gegensatz zu Jens Spahn oder Norbert Röttgen (beide CDU), die sich in der Vergangenheit in das Goldene Buch eintragen durften. „Ich soll Habeck noch beklatschen und hofieren – das mache ich nicht“, sagt Winkelmann. Er werde stattdessen angeln gehen.

Es ist ein bemerkenswerter, wenngleich legitimer Vorgang. Und doch spiegelt die Stimmung in Wernigerode auch eine Stimmung im Land gegen die Grünen wider. Bei Veranstaltungen werden Grüne ausgepfiffen, im Netz werden sie beleidigt und immer häufiger werden sie auch Opfer von Gewalt.

Einer Bundestagsanfrage zufolge wurden allein im ersten Halbjahr 739 Angriffe auf Repräsentanten einer im Bundestag vertretenen Partei gezählt. Mit mehr als 300 Fällen traf es die Grünen weitaus häufiger als alle anderen Parteien. Parteichefin Ricarda Lang wurde mit der Post eine Patrone geschickt, am Briefkasten von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt klebte Hundekot. Aus der Partei hört man, dass bereits mehrere grüne Kommunalpolitiker wegen der Anfeindungen eingeschüchtert aufgegeben hätten.

Morddrohung gegen AfD-Politiker Kurz nach der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen haben Unbekannte eine Straßenbahn mit Anti-AfD-Slogans beschmiert und dabei Bezug auf den unterlegenen AfD-Kandidaten Jörg Prophet genommen. Großflächig hatten die Unbekannten „Jörg P. Kill“ und „9mm go fck AfD“ auf die Straßenbahn geschrieben. Die Polizei bewertet den Vorfall aufgrund des „verunglimpfenden Inhalts, mit Bezug zur Oberbürgermeisterwahl der Stadt Nordhausen, als politisch motivierte Straftat“.

„Besorgniserregend“ bezeichnet Emily Büning, Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, die Entwicklung. „Gewalt darf niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein“, sagte sie dem Tagesspiegel. Sie macht für die Entwicklung auch die politischen Mitbewerber verantwortlich, die etwa im bayerischen Wahlkampf „Lügen und Hetze“ verbreiten würden. „Wenn der politische Wettstreit zur gezielten Desinformation übergeht und diejenigen, die sich auf kommunaler Ebene engagieren, bedroht werden, ist eine Grenze überschritten“, sagt Büning.

Katharina Schulze erlebt den Hass in diesen Tagen hautnah. Die Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern wird bei vielen Auftritten in Bierzelten von Störern gezielt niedergepfiffen und geschrien. Bei einer Veranstaltung in Neu-Ulm schmiss ein Mann in der vergangenen Woche einen Stein in ihre Richtung.

Trotz der vielen Anfeindungen hat Katharina Schulze Spaß am Wahlkampf. © dpa/Sven Hoppe

„Das war schon ein Schock. Es war ein Steinwurf auf uns, der aber auf unsere Demokratie zielte“, sagt Schulze am Telefon. Ihr Team hat längst Konsequenzen gezogen: War sie zu Beginn des Wahlkampfs noch allein in Bayern unterwegs, wird sie inzwischen immer von der Polizei begleitet. Auch den Ortsverbänden habe man geraten, bei Veranstaltungen mehr Ordner und externe Sicherheitsdienste einzubinden.

Ich komme mit dem Blockieren und Anzeigen gerade gar nicht mehr hinterher. Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern, über den Hass im Netz.

Auch Schulze sieht die politische Konkurrenz in der Mitverantwortung: „Markus Söder und Hubert Aiwanger gießen ständig Öl ins Feuer und verbreiten Unwahrheiten“, sagt sie über den CSU-Ministerpräsidenten und seinen Stellvertreter von den Freien Wählern. So erzähle Söder, die Grünen wollten Bayern Zwangsveganisieren und das Gendern vorschreiben. „Das ist natürlich Unsinn, aber so wird der demokratische Wettstreit sabotiert“, ärgert sich Schulze.

Für Schulze ist der Hass nichts Neues. Im Netz wird sie – wie andere prominente Grünen-Politikerinnen – ständig angefeindet. Doch in den vergangenen Wochen sei ein neues Level erreicht worden, sagt sie: „Ich komme mit dem Blockieren und Anzeigen gerade gar nicht mehr hinterher“, sagt Schulze. Die anderen Parteien müssten mäßigend auftreten, appelliert sie. „Aus Worten werden irgendwann Taten, dessen müssen sich alle Demokraten bewusst sein.“