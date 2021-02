Ab dem 1. März sollen sich alle Bürger in Deutschland kostenlos mithilfe von Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus testen lassen können. „Geschultes Personal“ soll die Tests durchführen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei Twitter an. Kommunen sollen Testzentren oder Apotheken mit den Tests beauftragen können, der Bund wolle die Kosten übernehmen. Schnelltests seien mittlerweile in ausreichender Zahl am Markt verfügbar

Auch Selbsttests für Laien sollen laut Spahn bald für alle zugänglich sein. Hier stehe noch die Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aus. Im Gespräch ist, sie gegen einen „geringen Eigenanteil“ von einem Euro abzugeben. „Diese Testmöglichkeiten können zu einem sicheren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen und Kitas“, schreibt Spahn.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier fürApple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Bund hatte den Einsatz von Corona-Schnelltests schon in mehreren Schritten ausgedehnt. Sie können bereits in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen etwa auch in Schulen verwendet werden - aber vorerst mit geschultem Personal. Dabei brauchen die Proben nicht extra zum Auswerten ins Labor geschickt zu werden.

Mehr zum Thema Mehr Sicherheit an Schulen und Kitas Mit diesem Corona-Selbsttest soll es in Berlin losgehen

Antigen-Tests gelten aber als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Laut Robert Koch-Institut (RKI) muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests daher mit einem PCR-Test bestätigt werden. (Tsp/dpa)