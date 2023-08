Ampel-Tief Die akuten Sorgen von Scholz, Habeck, Lindner ...

Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Rezession, hohe Strompreise, drohende Schlappen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, miese Stimmung im Land – all das dürfte Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) umtreiben. Während sich die Koalition noch bis Mittwoch in Meseberg zur Klausurtagung trifft, dürften die drei führenden Köpfe der Bundesregierung ihre jeweils ganz eigenen Sorgen haben.