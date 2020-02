Der CDU-Politiker Norbert Röttgen will für den Parteivorsitz im Team mit einer Frau kandidieren. "Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein", schrieb der 54-Jährige am Dienstag bei Twitter. Seine eigene Kandidatur um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze hatte der frühere Bundesumweltminister bereits in der vergangenen Woche erklärt.

(AFP)